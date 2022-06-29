暑期“摘镜热” 专家提醒：选择近视手术需依据患者自身眼部条件

2022年高考成绩陆续发榜，一年一度的暑期“摘镜热”如约而至。不少即将迈进大学校园的毕业生将“摘掉眼镜”列为“愿望清单”，有的是因为填报志愿所选的专业要求，也有为摆脱眼镜束缚，以全新的姿态迎接大学生活。

高考一结束，郑州视光眼科医院就进入暑期“摘镜”高峰，扎堆“摘镜”的学子逐渐增多。每天早上还不到8点，医院门口就往往排起队来，前来检查手术的人群火爆，医院已连续多日安排手术，助力广大毕业生摘镜。

“6月10日至6月底这段时间的屈光门诊，百分之八十五以上都是有摘镜需求的高考生”。青岛华厦眼科医院的屈光门诊是各医院暑期“摘镜热”的一个缩影，每年高考结束，来医院咨询近视矫正手术的人络绎不绝，从6月中旬到8月底都是近视手术的高峰期，而且这种形式逐年上升趋势。

近视手术并不是每个人都可以做，只有检查合格才可以手术。而且每一种手术形式都有其适应症和特点，到底选择哪种近视矫正手术，并非取决于患者单方面的选择，还依据患者自身的眼部条件。华厦眼科医院集团屈光学科技术总监、安徽省区业务副总院长、厦门眼科中心业务副院长刘才远介绍，近视手术已经发展得十分成熟，在开始近视手术前，首先需要做详细的术前检查，包括视力、眼压、角膜地形图、生物力学、眼底、晶体、眼轴等20多项检查。然后才好准确判断是否符合手术条件，以及选择哪种手术方式。

近视手术也并非随时可做，为了在术前检查中能够得到尽可能准确的数据，平时如果有戴隐形眼镜的，需要提前停戴。软性隐形眼镜需停戴1周以上，RGP需停戴1个月以上，角膜塑形镜需停戴3个月以上。

“哪一种手术方式好？”不少家长和高考生都有此疑虑。华厦眼科医院集团河南区域业务总院长、郑州视光眼科医院院长刘苏冰表示，“不论哪一种手术方式，都有它的适应范围，以全飞秒、半飞秒、Smart千频激光为代表的‘减法’类手术，以ICL、TICL为代表的‘加法’手术，两大类近视手术分别针对不同的人群，适合自己的才是最好的。”