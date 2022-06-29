国务院联防联控机制：限期清理与最新版防控方案不一致内容

人民网北京6月29日电 （记者孙红丽）6月28日，国务院联防联控机制综合组召开全国电视电话会议，部署各项优化措施落实落地，扎实做好新阶段新冠肺炎疫情防控工作，坚决巩固来之不易的防控成果。

会议指出，当前疫情防控进入了新阶段。各地各部门要时刻紧绷疫情防控这根弦，以对党负责、对人民负责、对事业负责、对历史负责的态度，坚决巩固住疫情防控的重大战略成果。

会议强调，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》已经印发，决不是放松了管控，各地各部门要抓紧修改完善本地、本部门有关防控方案，抓紧开展政策培训，限期清理与第九版防控方案不一致内容，从严落实口岸地区等常态化疫情防控举措。要坚持问题导向，科学确定核酸检测的人群、区域范围和频次，扩大检测任务要尽可能不影响医疗机构正常诊疗行为，加强核酸检测全链条监管，有序建设方舱医院和检测点。

要提高突发疫情处置效率，加强核酸检测信息、三公（工）协同、隔离房间使用、混管追阳或密接信息等区域协查市级统筹；扎实做好核酸检测、流调、封控、解封等重点环节“最后一公里”落实工作；夯实大型企业、工地、农贸市场、商超、酒吧、学校、养老机构、社会福利机构等场所“四方责任”，做好物流、快递、医务人员、餐饮服务人员等公共服务岗位人员健康监测。要积极构建平战结合的医疗救治体系，健全疫情情况下分工管理体系，全力保障群众看病就医需求。要强化组织动员，继续推进老年人疫苗接种工作。

会议要求，要保持武汉保卫战时期的精神状态，发扬昂扬向上、迎难而上的工作作风，从早从快推动各项措施落实，直至最后胜利。要严格落实国务院联防联控机制综合组明确的新冠肺炎疫情防控“九不准”要求，切实整治层层加码问题，组织开展自查自纠，情节严重的，要严肃通报，限时整改。要持续做好舆情监测处置工作，积极回应社会关切。