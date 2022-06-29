加强人才建设  促中医药发展

本报北京6月28日电 （记者杨彦帆）国家中医药管理局、教育部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委近日联合印发《关于加强新时代中医药人才工作的意见》，提出加快培养集聚中医药高层次人才、夯实基层中医药人才队伍等六方面重点任务，为中医药振兴发展提供强大人才支撑。

《意见》分别提出中医药人才工作“十四五”和中长期的主要目标：到2025年，符合中医药特点的人才培养、评价体系基本建立，人才规模总量快速增长，区域布局、专业结构更趋合理，促进人才成长、吸引集聚的制度环境明显优化，培养造就一支基本满足中医药发展需求的人才队伍。实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师。到2035年，符合中医药特点的人才制度体系更加完善，中医药领域战略科学家、领军人才、创新团队不断涌现，人才对中医药振兴发展的引领支撑作用更加突出，对健康中国建设的贡献度显著提升。

加快培养集聚高层次人才方面，在院士评选、国家重大人才工程等高层次人才评选中，探索中医药人才单列计划、单独评价。面向国家重大项目、国家实验室、全国重点实验室、国家重大人才计划等，吸引、发现、造就若干具有卓越科技组织领导才能的战略科学家。

夯实基层中医药人才队伍方面，逐步扩大本科层次中医专业农村订单定向免费医学生招生规模，持续开展全国基层名老中医药专家传承工作室建设，到2025年，为每个二级以上县级中医医疗机构建立1—2个传承工作室。面向基层医疗机构医师和乡村医生开展中医药知识技能全员培训，用5年左右时间实现培训全覆盖。强化基层医疗卫生机构中医药人员配备，推广“县管乡用”“乡管村用”等人才管理模式，鼓励县域医共体、医联体内人才柔性流动。

《意见》指出，大力推进西医学习中医。完善西医学习中医制度，逐步扩大临床医学类专业毕业生攻读中医专业学位招生规模。允许经过系统培训且考核合格的西医医师，在执业活动中采用与其专业相关的中医药技术方法，参加中西医结合职称评聘。实施西医学习中医专项，国家举办西学中高层次人才研修班，省级卫生健康、中医药主管部门分期分批开展本地西学中专项培训，力争用5—10年时间，培养一批高层次中西医结合人才。

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 13 版）