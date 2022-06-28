利用贻贝黏附蛋白实现无疤痕皮肤移植

韩国的一个研究团队开发了一种基于贻贝黏附蛋白的生物黏合剂，这种生物黏合剂能够快速愈合伤口并减少疤痕。使用这种黏合剂的皮肤移植可有效地使皮肤恢复活力，而无需使用缝合线。这项研究近日发表在国际期刊《化学工程杂志》上。

接受皮肤移植的患者最大的担忧是术后疤痕和移植皮肤的再生。缝合后疤痕的深度取决于进行皮肤移植的医务人员的技能，而且缝合部位的伤口愈合需要一个多月的时间。

贻贝亦称海虹，是一种人们熟悉的海产。贻贝自身的固定力非常强，其固着在浮筒或船底上面时，甚至可能造成浮筒下沉。此前就有研究显示，贻贝的黏附力有助于优化人工黏合剂本身的结构和效力，而且不需要改变黏接区域的面积。

浦项科技大学研究小组通过在贻贝黏附蛋白凝聚层中引入尿囊素和表皮生长因子来开发生物黏合剂。应用这种生物黏合剂后，两种药物会根据伤口愈合过程的阶段依次释放，并使皮肤再生。

研究结果表明，与当前皮肤移植中使用的缝合线相比，伤口区域的恢复效率更高。特别是移植区域的毛囊损失最小，而胶原蛋白和主要皮肤因子水平得到有效恢复。

这种生物黏合剂的另一个特点是，与缝合线不同，它在伤口区域留下的疤痕最小，并且对人体无害。

研究人员解释说，新开发的生物黏合剂中使用了贻贝黏附蛋白，能最大限度地减少疤痕并促进皮肤再生，这个新系统将有效地应用于需要组织再生的各种受影响区域的移植。

【总编辑圈点】

海洋贻贝，一种带壳的软体动物，也是海洋养殖业中的“大户”。它的足丝腺会分泌一种蛋白，把自己固定在海水下的岩石、船体等固体表面上。经过一系列工艺步骤制备，人类就能获得高纯度的贻贝黏蛋白。它具有高强度、高韧性和防水性，有极强的黏附功能，还有很好的生物相容性和可降解性。对它的应用也已经非常广泛，比如做生物黏合剂、创面修复材料，或者用来制作日常化妆品。对它的开发利用，正改善着我们的生活体验。可见，从大自然中，人类总能学到很多。