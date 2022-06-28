为守护人民群众生命健康冲在一线（两优一先典型）

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖的办公室里，有一张大幅照片，那是2020年9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记亲自为他颁发“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”奖章时的照片。

“这是一份无上的荣誉，将永远激励我不断向前。”童朝晖说。作为一名有着30多年党龄的党员、国内知名呼吸与危重症救治专家，他以舍生忘死的担当和大医精诚的品格，一次次完成党和人民交给的任务，倾情倾力守护人民生命健康。

逆行——

“我是一个‘老兵’，保证圆满完成任务”

2020年初，新冠肺炎疫情突如其来，一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战打响。

“我是一个‘老兵’，保证圆满完成任务！”2020年1月18日，童朝晖以中央指导组专家身份，逆行出征奔赴一线，是最早到达武汉的专家之一。

作为重点关注危重症患者的救治专家，童朝晖每天深入临床一线，指导和参与同济中法院区、武大人民医院、武大中南医院、武汉市金银潭医院等16家武汉市医院以及黄石市、黄冈市、鄂州市、孝感市等多家医院的危重症患者救治工作。他常常“全副武装”在隔离病房连续工作10个小时以上，带领医护人员全力以赴与病魔较量。

2020年4月初，一张在武汉会议中心拍摄的照片在网络上迅速传播，照片的主人公是包括童朝晖在内的重症医学科的8位医生，网友留言“看到他们，我们就放心了”。

照片中，童朝晖神情放松、面带笑容，传递着信心与力量，也传递着胜利的信号。4月6日，湖北全省新增确诊病例0例，全省新增病亡0例。

武汉恢复生产生活秩序。此后，童朝晖又继续奔波在其他城市，接连参与了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，先后转战哈尔滨、吉林、青岛、北京、石家庄、通化等地，连续抗疫250多天，行程两万多公里。

使命——

“出征是一种使命，我要为疫情防控斗争贡献力量和智慧”

奔赴武汉时，童朝晖是和女儿一起去机场的，“她要出国读书，怕她担心，当时没告诉她去干啥，想着大概两个礼拜就回来了，没想到一去就是100天。”童朝晖说。

童朝晖的家乡是湖北省黄冈市蕲春县，距离武汉约两小时车程，但他一次也没回去。近在咫尺的母亲懂儿子的心思，发来信息说：“你听从党的召唤，从北京到武汉，我们为你感到骄傲。我们在家不出门、不串门，守望你早日归来，不必担心。”

“出征是一种使命，我要为疫情防控斗争贡献力量和智慧。”童朝晖说。

“新冠肺炎与SARS临床表现不同之处，是没有明确接触史、不一定发热、轻微咳嗽或没有明显呼吸道症状，潜伏期可达两周以上。有些患者看起来不像患者，不容易被重视和识别。”在繁忙临床工作之余，他总结救治体会写成札记，发在自己的微信朋友圈，帮助同行加深对这个疾病的认识。

童朝晖还在网络上积极发声，回应社会关切，普及科学知识。双黄连等药物动物实验结果发布时，童朝晖提醒要客观评价、理性看待；当公众对新冠肺炎康复者是否会发生二次感染存有疑惑时，他及时发声，指出抗体会持续半年，一般半年内不会二次感染……

武汉抗疫中，作为一名党员医生，童朝晖提出在各个援鄂医疗队建立临时党支部。事实证明，一个个临时党支部充分发挥了战斗堡垒作用，为抗疫斗争取得阶段性胜利作出了重要贡献。

初心——

“守护人民群众生命健康安全，我将继续勇往直前”

从事呼吸与危重症专业30多年来，童朝晖始终坚守从医初心，攻克难题，抢救最危重的患者。他默默耕耘在呼吸道传染病领域多年，每当北京出现新发呼吸道传染病，都是冲在救治一线。

2003年，38岁的童朝晖学成归国，临危受命成为SARS定点医院——朝阳区妇幼保健院的SARS病房主任，在一线坚守3个月，收治100余名患者，无一例死亡。

在国家多个应急突发公共卫生事件中，也有他忙碌的身影和杰出贡献。2008年，他发现了北京市第一例H5N1禽流感患者；2013年，他诊治了北京市第一例H7N9患者；2019年8月，他又发现并成功救治了北京市第一例H5N6禽流感患者；2019年11月，他诊断救治了罕见的两例输入型肺鼠疫患者，无一例医务人员和患者感染……

“守护人民群众生命健康安全，我将继续勇往直前！”童朝晖说，“只要我还能发挥作用，就要往前冲。作为医生，守护健康、守护生命是终生职责，我将以实际行动为健康中国建设贡献力量。”童朝晖说。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 08 版）