APP自动续费提前扣款合理吗？中消协：违反公平交易原则

随着移动互联网融入大众生活的方方面面，在诸多消费场景中，APP“自动续费”服务一直饱受诟病。自2021年9月以来，多款APP自动续费取消难的问题就被《人民日报》等媒体曝光，工信部、中消协等部门也予以通报、要求整改。但是部分APP仍存在不同程度的打“擦边球”现象，在人民网“人民投诉”平台上关于此类问题的投诉也一直居高不下。

近日，在人民网联合中国消费者协会推出《消费洞察》栏目系列访谈中，围绕被“自动续费”，你的会员费用是否还能退回这一主题，中国消费者协会有关专家进行了解答。

目前，有一些App、视频网站的自动续费扣款时间往往会提前，消费者如果取消自动续费，也需于到期前几天进行，这与很多消费者理解的到期取消明显不同，因此往往错过了取消时间。这种提前自动续费的情况是否合理？对此，中国消费者协会投诉部副主任郭耀宗明确表示，相关平台以及经营者的这一行为违反了公平交易原则，侵害了消费者合同缔结自由。

“消费者付费的目的是为了购买商品或者服务，提前扣费就意味着经营者还没有提供商品和服务却已经预收了消费者的款项，这就是一种不公平的行为。”郭耀宗说。

郭耀宗还说，关于提前扣款的内容，大都约定在消费者初次开通自动续费服务的条款里，而这些条款一般是格式条款，消费者很少会注意到这样的规定。有些消费者可能会等会员权益到期之后就不续订了，或者到期最后一天就取消掉，结果还没有到期就被扣费，回头再看时才发现在开通服务的条款里有这样的约定。