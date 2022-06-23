国有企业办医疗机构改革完成率99.6%

本报北京6月22日电 记者从22日召开的全国国有企业办医疗机构改革巩固深化推进会上获悉，国有企业办医疗机构改革基本完成。截至目前，全国国资系统监管企业2525个医疗机构，已完成改革2515个，完成率为99.6%。

数据显示，在已完成的2515个改革案例中，移交地方政府506个，占20%；以医疗健康为主业的国有企业整合978个，占38.7%；引入社会资本改制440个，占17.4%；关闭撤销591个，占23.5%。共有69家中央企业和29个地方涉及医疗机构深化改革，其中航天科工、兵器装备集团、中国石油等54家中央企业和山西、江西、河南等23个省（区、市）全面完成改革任务，进一步减轻了企业负担，使企业得以轻装上阵、公平参与市场竞争。

国务院国资委党委委员、副主任翁杰明指出，尚未完成改革任务的有关地方和中央企业要采取有针对性的措施分类推进改革，力争今年年底前清零销号。

翁杰明表示，目前国有企业办医疗机构初步实现了专业化整合，下一步最重要的任务就是推动整合后的深度融合，真正实现“1+1>2”的融合效应。国有企业办医疗机构要坚持公益性导向，围绕医疗服务核心，逐步向上下游产业链延伸，积极促进与养老、大健康等融合发展，在康复、护理、精神卫生等专科领域有效探索，实现经济效益和社会效益双赢。