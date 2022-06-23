国家医保局：已实现每个县至少有一家定点医疗机构能够直接报销门诊费用

国家医保局网站截图。

人民网北京6月23日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，2022年5月，在普通门诊费用跨省直接结算统筹地区全覆盖的基础上，全国实现每个县至少有一家定点医疗机构能够直接报销包括门诊费用在内的医疗费用，跨省异地就医直接结算覆盖范围进一步扩大，跨省异地就医直接结算工作迈进新阶段。

聚焦1.25亿跨省流动人口的就医结算需求，深入推进医保领域“放管服”改革，2021年以来，国家医保局会同有关部门巩固拓展住院费用跨省直接结算成果，全面推动门诊费用跨省直接结算工作。截至2022年5月底，全国住院费用跨省直接结算已联网定点医疗机构5.71万家；1-5月，全国住院费用跨省直接结算199.02万人次，涉及医疗费用450.17亿元，基金支付261.31亿元，基金支付比例为58.1%。截至2022年5月底，全国门诊费用跨省直接结算已联网定点医疗机构6.27万家，定点零售药店14.66万家；1-5月，全国门诊费用跨省直接结算867.59万人次，涉及医疗费用21.20亿元，基金支付12.67亿元，基金支付比例为59.8%。

全国统一线上备案服务便捷高效，2022年1-5月，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案73.96万人次。国家医保服务平台APP异地就医备案栏目中还可以查询到各统筹地区定点医药机构开通住院、普通门诊和门诊慢特病跨省直接结算的情况，医保经办机构联系方式以及各地系统停机公告等信息。