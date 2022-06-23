6月21日，国务院关于儿童健康促进工作情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议。报告显示，党的十八大以来，我国儿童健康工作投入力度持续加大，政策体系不断完善，儿童健康水平整体明显提高，《中国儿童发展纲要（2011— 2020年）》的儿童健康相关目标均如期实现。

制定公布基本医疗卫生与健康促进法，建立健全妇幼健康服务体系；两次修订人口与计划生育法，加强母婴保健和婴幼儿照护服务；修订药品管理法，进一步明确鼓励儿童用药品的研制和创新，对儿童用药予以优先审评审批。报告显示，我国儿童健康法律体系不断完善，在民法典、传染病防治法、疫苗管理法、食品安全法、家庭教育促进法、学前教育法、反家庭暴力法等法律制修订中，均强化儿童健康促进有关规定。

如何才能保障儿童安全用药，始终牵动着万千家长的心。报告显示，我国印发《关于保障儿童用药的若干意见》，先后发布3批共105个鼓励研发申报儿童药品清单，通过“重大新药创制”科技重大专项投入5.74亿元，支持儿童药品研发和临床研究。同时，还加强儿童用药重点监测，鼓励儿童药品集中生产基地建设。

此外，在儿童药品纳入医保方面，报告透露，儿童专用药和适用药占国家医保目录内药品种类的20.13%，经谈判新进入目录的34个独家儿童用药品平均降价55.6%。

国家卫生健康委员会主任马晓伟在作报告时表示，在加强儿童医疗服务网络建设方面，目前设置2个国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，有序推进儿科方向国家医学中心和国家区域医疗中心项目建设，持续加强儿科相关国家临床重点专科建设，构建国家、区域、省、市、县级儿童医疗服务网络。

据统计，截至2021年年底，我国共有儿童医院151家，每千名儿童床位数达2.2张，较2015年增加0.27张。

儿童的心理健康在其成长发育过程中至关重要，如何才能科学保障儿童心理健康，让他们快乐成长？马晓伟表示，我国将儿童青少年心理健康纳入健康中国行动统筹推进，强化学校心理健康工作人员配备，推动精神卫生服务网络建设。我国以抑郁症、孤独症为重点，探索防治适宜技术和干预模式。

报告表明，目前全国有1379家妇幼保健机构开展儿童心理保健服务，318个地市设有精神专科医院，2756个区县能够开展精神卫生专科服务，初步缓解了基层儿童心理服务短缺问题。

同时，报告显示，儿童健康促进工作取得一定成效的同时，仍存在一些需要引起重视的问题。比如，儿童青少年总体近视率仍处高位，超重问题不容忽视，脊柱侧弯、孤独症患病增多；“隔代养育”现象普遍；儿童医疗服务人才短缺且工作负担重；儿童用药、儿童心理健康、儿童伤害防控等方面还存在制度短板。

儿童健康事关家庭幸福和民族未来，未来将如何进一步加强儿童健康促进工作？

强化儿童健康促进法制建设、深化儿童健康领域改革创新、健全儿童医疗卫生服务体系、加强儿童健康全程服务、强化儿童健康促进工作协同。马晓伟在作报告时表示，下一步会继续坚持以人民健康为中心，强化大卫生大健康理念，依法行政、强化保障、创新机制、强基固本，不断推进儿童健康事业高质量发展。（本报记者 李睿宸）