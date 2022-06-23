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广东新增本土无症状感染者3例

2022年06月23日09:10 来源：中国新闻网

　　中新网6月23日电 据广东卫健委微信公众号消息，6月22日0-24时，广东全省新增本土无症状感染者3例，均为深圳报告。全省新增出院2例(均为境外输入)，目前在院69例(境外输入68例)；新增解除医学观察无症状感染者35例(均为境外输入)，尚在医学观察无症状感染者188例(境外输入181例)。

　　广东全省新增境外输入确诊病例12例(其中4例为无症状感染者转确诊)，广州报告10例，2例来自新加坡，2例来自泰国，2例来自孟加拉国，其余4例分别来自美国、澳大利亚、阿联酋和刚果(金)；珠海报告2例，均来自中国澳门。新增境外输入无症状感染者22例，广州报告9例，2例来自泰国，2例来自斯里兰卡，其余5例分别来自澳大利亚、孟加拉国、塞尔维亚、新西兰和乌兹别克斯坦；深圳报告9例，3例来自中国香港，2例来自印度尼西亚，其余4例分别来自美国、英国、法国和刚果(金)；珠海报告2例，均来自中国澳门；佛山报告2例，均来自柬埔寨。

　　截至6月22日24时，广东全省累计报告新冠肺炎阳性感染者15770例(境外输入10296例)，其中确诊病例7397例(境外输入4001例)，无症状感染者8373例(境外输入6295例)。

(责编：乔业琼、杨迪)


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