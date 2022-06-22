一些电商平台“超长预售”让消费者花钱受气！

“‘6·18’期间，‘超长预售’问题投诉量大幅增长，消费者反映花钱受气。”近日，江苏省消费者权益保护委员会（以下简称江苏省消保委）有关负责人对记者表示，目前“超长预售”问题已成为网络消费纠纷的一项热点内容，并呈现出投诉量增长快、纠纷问题集中、消费隐患多与问题解决时效差等特点，目前江苏省消保委已发布《关于超长预售问题的企业合规指引》（以下简称《指引》），引导企业改进，进一步打造放心消费的市场环境。

2021年1月1日至2022年5月31日，江苏省消保委系统共受理“超长预售”相关投诉5610件；2022年第一季度，“超长预售”相关舆情信息也有1507条。“6·18”期间，相关投诉又大量出现。

“‘超长预售’的有关投诉较多，反映出该营销模式下商家经营路线偏差的一些共性方面。部分经营者已习惯利用经营优势地位提前锁定消费者，转嫁市场风险，实质上构成了不公平交易行为。”江苏省消保委有关负责人说。

据悉，合同履行不到位是预售消费纠纷中最为严重的问题，直接影响着消费体验。部分商家由于库存、优惠活动不实、低价诱导等原因，使其不愿意承接过多订单量，不按时甚至不提供尾款支付渠道。各大网络平台的预售时间集中分布在8天~45天之间，发货时间不告知、预售时间过长、超时不发货与随意变更发货时间等问题较为普遍。一些商家甚至已将“超长预售”作为普通商品的经营方式，将预售当作“众筹”来操作，先进行筹款拿订单，再视情况生产或告知无货。此外，定金退还、单方撤单或下架商品、商品质量等方面存在的问题也困扰着消费者。

此外，预售过程中还存在商家不正当宣传营销、格式条款涉嫌“霸王条款”、预售价款比现货购买更贵、“超长预售”消费纠纷解决时效性差等问题。江苏省消保委有关负责人表示，此类问题是透支品牌信誉、破坏市场氛围的短视行为，希望商家能有所作为，找到预售利益与消费者权益保护的“最大公约数”。

该负责人建议，商家应结合《指引》，做好不公平格式条款的自查自纠、规范预售流程、严把品控服务关，电商平台应在健全预警机制等方面发力，做好合规经营，有效规避“超长预售”中的违规问题。同时，监管部门也将重点关注网络促销热门时间点的“超长预售”问题，以监督的“超长待机”来强化刚性约束力度，实现企业合规经营与消费者权益的维护。（记者黄洪涛）