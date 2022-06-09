拖延发货、单方面撤单……别让电商预售成侵权“预谋”

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预售制已成为一种电商“新玩法”。然而现实中，有些商家拖延发货、随意更改发货日期甚至单方面撤单、不接受退换货。有些商家打着预售幌子，实为将产品备货的库存成本、时间成本转嫁给消费者，把预售制“玩坏了”。法律界人士表示，监管部门应发布合规指引，平台也要守土有责。

“618”未至，电商预售大幕已拉开。烦琐规则之下，消费者还在苦等发货。记者发现，随着越来越多的商家加入，预售商品种类的边界在逐渐扩展，发货时间也从最初的10天变成30天乃至45天。

作为一种“以销定产”的经营模式，有不少网友吐槽，一些预售制操作“越来越看不懂”。从隐瞒预售事实到设定“霸王条款”，再到推迟发货甚至直接撤单，种种乱象层出不穷。专家建议，监管部门应强化刚性约束，针对预售商品种类、发货期限等问题制定统一规范，并责成平台自查自纠，不让预售成为侵权“预谋”。

超长预售变“空头支票”

“‘618’都要到了，‘双11’买的东西还没发货。”“以前电商都是以‘快’为噱头，怎么现在开始‘比慢’了？”……

在某社交平台上，网友创建了一个“讨厌预售”的话题，阅读量已过千万。在“万物皆可预售”的当下，网友晒出的预售商品甚至包括电池、泡面、猫粮等，引来吐槽。

90后岳琳有近十年网购经验，她记得预售制起初只针对定制款衣物等特殊商品，而现在几乎已经无所不包。随着这股风越刮越猛，原本几天就能到的商品，现在至少要等半个月。

岳琳自己就刚经历了一次糟心的预售。“我4月10日下单了一件小西服，商品页并未标注预售，谁知付款后客服突然表示，发货需等待30天。”翘首以盼一个月之后，她却等来了“工厂出货延迟，还要等10天”的消息。

“商家不想压货我理解，但预售也不能毫无底线，就这么一拖再拖，衣服即便收到也过季了。”岳琳说。

除了不告知预售、随意更改发货日期，还有商家单方面撤单。

此前，楚婷在某电商平台购买了一款预售15天的面霜。到了约定的发货时间，商家称“原料缺货，无法生产”，要求她申请退款。“面霜是全款预售，售价600多元，每月成交量约200单，这相当于一笔短期无息贷款，我都怀疑商家是在利用时间差牟利。”楚婷质疑说。

不退预付金、不能退换货、不接受中差评……一系列“霸王条款”也让消费者直呼上当。

一场网红直播中，宝妈茜茜看中了一条裙子，并在主播的话术引导下果断订购。裙子的预售期是两周，她很快意识到这是一次“冲动消费”，联系客服想退掉预付金遭到拒绝。

裙子到货后，茜茜发现明显货不对板，她决定退货。结果客服发来购买页面截图，一行极小的字写着“不支持七天无理由退换货”。从此茜茜看到“预售”便绕道走，“简直是花钱买罪受”。

商家不能借预售转嫁风险

商家为何如此青睐预售？这是一种无奈之举，还是规避风险的投机行为？

“电商服装同质化严重，如果不试‘水温’就盲目备货，到时候全压在仓库里，上新一次赔一次。”一家女装店主理人刘阿杜告诉记者，借由预售可以提前测试市场反应，及时调整生产，按需向工厂下单，从而将仓储成本降到最低，消费者也能因此享受到一定优惠。

然而，有业内人士表示，一些网红店铺“一点风险都不想担”，“双赢”恐变“双输”。

比如，考虑到退货率较高，有的商家预售100件，但只生产70件，通过设置超长预售期，把前一批顾客的退货补单发给下一批顾客。还有商家发现预售数据不佳，便编造理由单方面撤单，让消费者承担试错成本。更有甚者，连样品都没有，挂出一张效果图就搞起了预售……

江苏省消保委近日发文称，一些搞超长预售的商家表面上进行了告知，并无不妥，但实际上利用经营优势地位，将产品备货的库存成本、时间成本完全转嫁给消费者，属于实质上的不公平经营行为。

北京拙朴律师事务所创始合伙人谢燕平分析认为，消费者在订购预售商品时，即已与商家达成网络购物合同，商家应当按照约定如期发货，反复更改发货日期、无故取消订单都属于违约行为，根据消费者权益保护法，商家需为此承担退款、退还预付款并且支付利息、合理费用等法律责任。

4月28日，中消协也点名超长预售。对于部分商家设置预售商品不退换、预付金不退等不公平格式条款，中消协援引相关法规称，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。

“预售不能凌驾于消费者合法权益之上，商家理应尊重消费者的知情权、自主选择权和公平交易权。”中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春说。

相关规则亟待进一步明确

“网购在给人们带来便利的同时，也给传统法律带来诸多挑战。”谢燕平说，“在预售模式下，目前只有商品房预售规则趋于完善，在普通商品领域，尤其是针对网络交易形式，法律并未做出明确限定。”

谢燕平表示，监管部门应发布合规指引，明确预售商品的种类要求，并根据商品类别，对预售期限做出限制性规定；加强对平台和商家的监督，重点打击“隐瞒预售”“强制退款”“货不对板”等钻空子行为，通过信用档案、黑名单等方式对商家进行管理，进一步提高违法失信成本，也为消费者选择提供参考。

记者发现，对于预售中的“猫腻”，一些平台已出台相关制约措施。

“规制预售行为，平台守土有责。”刘晓春认为，电商平台应当依规完善预售机制，在信息披露方面形成统一规范，要求商家明确标注预售商品的质量、价格、履行期限和方式、售后服务、风险提示等内容，并强化上架审核，过滤掉超出合理预售期限的商品。

北京大学法学院副院长、电子商务法研究中心主任薛军向记者表示，平台首先要确保用户评价能正常发挥作用，这对商家来讲是一个很大的约束。此外，应提供更便捷的投诉和纠纷解决通道，为消费者提供有力支撑，假使商家明显利用预售来欺诈，平台有义务协助消费者维权。

薛军建议，消费者交易前要弄清预售规则，与商家明确约定各自权责，如果自身权益受到侵害，应及时保留凭证进行维权。对商家来说，口碑的建立终究要靠消费者的信赖，商品虽可预售，但品质和服务切莫缩水。（陈曦）