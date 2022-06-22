顽固性便秘致病菌首次被发现

全球约10%的人患有慢性便秘，这是不是某种细菌进入人体，并定植在大肠黏膜上导致的？近日，科技日报记者从南京大学获悉，该校医学院朱敏生教授团队联合国内多家研究机构经过近10年的努力，成功分离出顽固性便秘的致病菌，并将其命名为Shigella sp PIB（以下简称PIB菌）。PIB菌能分泌二十二碳五烯酸（DPA）。DPA是一种不饱和脂肪酸，能直接抑制肠道节律性收缩、降低肠动力。小鼠口腔摄入PIB菌可引起顽固性便秘，其便秘表型与人类慢性便秘高度相似。该研究论文近日发表于国际权威医学杂志《临床研究杂志》。

慢性便秘多为功能性便秘，现有的治疗方法对约三分之一的患者疗效不佳，且患者容易反复发作，表现为顽固性便秘，还可引起肠癌、心脑血管病、精神疾病等并发症。其中，大肠手术切除是治疗严重的顽固性功能性便秘（IFC）唯一方法。

此次论文的共同第一作者、南京大学医学院副研究员陈鑫告诉科技日报记者，2013年底，他们与南京大学医学院金陵医院姜军、李宁、汪芳裕主任医师团队合作，对患者肠黏膜菌进行了规模化功能筛选。

“我们从患者结肠黏膜中分离、筛选出大量的细菌，对其逐个培养，并在体外的结肠肌张力仪中检测，发现了一种细菌可以抑制结肠收缩。”陈鑫解释，正常情况下，结肠会规律性地收缩，将产生的粪便逐渐推向肛门，而一旦收缩发生异常，就会导致便秘。他们随后将这种细菌喂给正常的小鼠，结果发现小鼠的结肠收缩明显减缓。研究人员将这种细菌命名为Shigella sp PIB。陈鑫说：“PIB菌是志贺氏菌的新亚型，含鞭毛和丰富的菌毛，可长期定植于大肠黏膜。”

研究人员通过全基因组测序、特征序列和突变序列筛选，成功建立了高特异、高敏感的PIB菌核酸PCR检测方法。研究人员进一步建立了高效的粪长链不饱和脂肪酸DPA的检测方法，作为PIB菌核酸PCR检测方法的重要补充。

利用以上检测方法，研究人员检测了68例临床确诊的顽固性便秘患者，发现75%的患者为PIB阳性或DPA阳性，而180例正常人或非顽固性便秘患者均检测为阴性。

研究人员认为，这一结果说明，如果PIB或DPA检测呈阳性，表明是顽固性便秘患者，必须进行医学治疗。利用上述高灵敏检测方法，在可疑患者甚至人群中筛查顽固性便秘患者，具有重要的临床诊疗意义。

既然发现了顽固性便秘的“凶手”，能否定向消灭PIB菌？陈鑫介绍，团队成员从河水中筛选获得了三种PIB特异性噬菌体。这些噬菌体在体外可以高效、特异性地杀灭PIB菌。此外，他们在给感染PIB菌的便秘小鼠喂食这些噬菌体后，小鼠粪便中检测不出PIB菌了，便秘的症状也基本消失。

这些发现，令研究团队欣喜不已，陈鑫表示：“如果可以运用噬菌体研发出杀灭PIB菌的药物，也许就可以减少手术治疗给病人带来的痛苦，也可以节约时间和经济成本。另外，如果检测到人体感染PIB菌，即使还没有发病，也可以早干预、早治疗。”

不过，陈鑫坦言，PIB菌也许只是目前发现的顽固性便秘的致病菌之一，它从哪里来、是如何进入人体的、有多少人感染，还需要进行大量研究。