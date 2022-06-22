直播预告：认识前列腺癌 了解疾病自我管理

前列腺癌在50岁以上的中老年男性中发病率较高。由于该病进展缓慢，大众对这种疾病认识普遍不足，许多患者不知道自己患病，而一旦肿瘤开始快速生长或扩散至前列腺外，往往标志着病情已经进展到到较严重阶段。如何认识和及早发现前列腺癌？前列腺癌患者应该如何做好自我管理？

6月23日10:30，“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西医院泌尿外科主任董强，为广大网友科普前列腺癌患者自我健康管理注意事项。

专家介绍：

董强，泌尿外科主任医师，教授，博士研究生导师，四川大学华西医院泌尿外科主任，四川大学华西医院泌尿外科研究所泌尿男科研究室主任。任中华医学会男科分会常委，中华医学会男科分会前列腺学组副组长，中华医学会泌尿外科分会男科学组副组长等。

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