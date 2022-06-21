警惕！直角肩竟暗藏这些健康隐患

时下，“直角肩”大受追捧，网络上“练出直角肩”的教程更是数不胜数。但直角肩真如你想象中那么“美”吗？就此人民网记者采访了四川省人民医院骨科主治医师伍晓靖。

直角肩，顾名思义就是脖子衔接到肩膀以及肩膀到大臂的角度都呈现出接近90度的肩形。“直角肩不是人体肩关节的正常体态。”伍晓靖介绍，正常情况下，颈部到肩部会有一个自然的弧度。根据先天发育、生活和工作习惯的不同，每个人的弧度大小不一。这个弧度是颈肩部正常结构和功能所必须的，如果弧形的轮廓变平或消失，颈肩部的正常结构就会受到影响，人体相应的运动功能也会出现一定的问题。

为了追求“直角肩”，你的身体正在付出怎么样的代价？伍晓靖说，无论是通过训练改变肌肉、骨和关节的相对位置，使肩部外形趋于平直，还是注射药物使肌肉萎缩形成直角肩，都改变了肩关节周围肌肉、骨骼的正常构造。

伍晓靖表示，人体的肌肉骨骼系统如同精密机械，多个结构一起协同才能完成某一个动作。如果其中某一块肌肉萎缩失去正常功能，或一个结构的正常位置发生变化，就会使人体无法正常完成动作。此时，人体会自动调整，借助其他肌肉或结构帮助完成动作。这个“帮助”的过程，违背人体最佳力学关系，是一种异常活动，会造成关节不稳定，肌肉或韧带过度紧张，软组织过度摩擦挤压而发生炎症。

“人们追求直角肩的过程就是这样一个异常活动。短时间内不会有明显的影响，但长时间的异常活动会使人体出现颈肩部疼痛、关节活动异常、慢性损伤等问题。”伍晓靖提示。（视频制作：实习生唐妍双）

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