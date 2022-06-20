父亲节“O学堂”助老活动全国开展 助力长辈融入智能生活

6月19日，OPPO在全国40座城市的客服中心开展O学堂线下助老活动，通过《父亲节特辑——安全用机生活+》主题课程，加强长辈们对弹窗广告、钓鱼网站、诈骗短信等陷阱的识别能力，摆脱手机中的这些“牛皮癣”。课程中还演示了如何通过小布助手快捷打开健康码等贴心服务，让长辈们也能融入精彩的智能生活。

OPPO手机搭载的ColorOS内置了针对恶意App、恶意网址、诱导短信等内容的识别提醒，也能智能拦截骚扰电话和短信。OPPO浏览器则能够实现恶意网址、疑似诈骗信息的智能识别和提醒，OPPO软件商店的严格的审核机制能够让恶意App无处遁形。

除了线下课程外，OPPO全国近千家的服务中心都配备了专业工程师与服务人员，为老年群体提供设备维修、软件升级、咨询解答等一系列贴心、便捷、专业的服务。同时，官方热线95018也全天在线，随时为老年群体答疑解惑。

OPPO还在手机上推出许多贴心的适老化功能。针对公交通勤、出入公共场所都要出示健康码的生活环境，OPPO充分考虑老年群体的需求，推出了“小布智能助手防疫查询”功能。

在OPPO手机上，只需要通过长按电源键0.5秒唤醒ColorOS的小布助手，然后说出“打开健康码”“打开行程卡”等指令，两步就能打开相应二维码，让长辈们省去复杂的操作，通过与小布助手对话就能便捷打开各种防疫功能，非常简单快捷。

未来OPPO会继续秉承“科技为人，以善天下”的品牌使命，通过技术创新，让更多年长群体享受到科技的便捷，为无障碍的数字生活添砖加瓦。