从“618”透视中国消费复苏与升级

和往年相比，今年“618”更多了一层不寻常的意义。在疫情等因素对国内需求造成严重冲击情况下，“618”不仅成为提振消费的重要抓手，更是对消费复苏“成色”的一次检验。

国家统计局数据显示，5月社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点。随着一系列促消费政策落地见效，国内市场需求正在逐步改善。今年“618”，线上线下消费表现如何？折射哪些消费新亮点？

“烟火气”回归，线上线下消费有序恢复

6月17日晚8点，京东“618”迎来消费热潮，10分钟内，多家店铺成交额破亿元，家电成套购成交额同比增长超400%；“618”期间，拼多多平台全品类消费迎来明显反弹，日化类整体销售额同比增长110%；快手电商“信任日大促营销专场”活动成交额超8800万元……

线上消费持续活跃，线下“烟火气”也在回归。

傍晚时分，在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区的一家烤肉店，店长王敖日格勒正忙着招呼客人。“最近政府发放了消费券，顾客可以使用消费券优惠买单，生意有改善了。”

百货商业“人气”逐渐回升。银泰百货相关负责人告诉记者，在近期多项促消费政策和商场促销活动的双重加持下，银泰百货在“618”期间迎来二季度以来客流最高峰，多个品牌销售额比去年同期增长超30%。

“5月份社会消费品零售总额降幅明显收窄，随着生活秩序逐步恢复，消费回升的步伐也会加快。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

智能、健康等升级类消费表现亮眼

今年“618”，品质成为消费者和商家的共同追求。苏宁易购数据显示，“618”期间万元以上高端家电销售同比增长37%，双开门冰箱、除菌洗烘一体机等高端品销售快速增长；京东智能宠物用品成交额同比增长超300%；拼多多平台美妆等悦己类消费增长迅速……

随着人们对健康日益重视，健康消费逐渐成为“刚需”。在各电商平台，营养保健与医疗器械等健康产品受到消费者青睐，销售迎来较大幅度增长。

“从中长期看，随着经济发展和居民收入稳步增长，消费向品质型、多样化升级趋势不会改变，消费潜力足、韧性强的特点没有改变，消费对经济循环的牵引带动作用将进一步增强。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

近期，在阶段性减半征收车辆购置税等政策协同作用下，国内购车需求快速激活。中国汽车工业协会最新数据显示，5月国内汽车产销环比分别增长59.7%和57.6%。汽车产销向好也带动了汽车后市场需求增加，汽车养护、维修、租赁等服务消费增长势头良好。

王蕴表示，近年来我国服务消费等增长较快，政策要瞄准消费多元化和结构升级趋势，进一步激发超大规模市场潜力。

以“大”带“小”，数字化提升供应链韧性

今年“618”期间，鞋靴品牌玩觅的定制商品陆续在京东平台上线。“通过大数据洞察用户需求，引导产品款式、颜色设计，成为俘获年轻消费者的秘诀。”玩觅品牌负责人说，企业借助平台柔性供应链能力，精准调节生产数量、返单节奏，有效降低服饰品牌普遍面临的库存风险压力。

“我们希望发挥柔性灵活、随需应变的数智化供应链技术体系优势，助力更多中小商家渡过难关，加速发展。”京东零售CEO辛利军说。

中国贸促会研究院副院长赵萍表示，新型实体企业的数字能力将有效带动供应链上下游实现数字化转型和网络化、智慧化发展，帮助中小微商家突破资金、技术、市场、人才等方面的制约，有助于提升供给质量，引领消费升级。

为促进大中小企业融通发展，工信部明确，鼓励大企业打造符合中小企业特点的数字化服务平台，推动开发一批低成本产业链供应链协同解决方案和场景，带动中小企业协同开展技术改造升级。

“通过‘以大带小、以小托大’，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态。”工信部副部长徐晓兰说。

（新华社北京6月18日电 记者王雨萧、朱文哲）