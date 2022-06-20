习近平总书记指出：“人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，努力全方位全周期保障人民健康，不断推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，人民健康状况持续改善，健康中国建设迈出坚实步伐。

当前，人民群众多层次、多样化医疗健康服务需求持续增长，加快提高医疗健康供给质量和服务水平，是适应我国社会主要矛盾变化、满足人民美好生活需要的要求，也是实现经济社会高质量发展的基础。我们要把卫生健康事业高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，顺应人民对高品质生活的期待，提供更加优质高效的健康服务， 让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

持续深化医改，着力缓解看病难、看病贵问题。加大力度推广三明医改经验，深化医疗、医保、医药联动改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善分级诊疗体系，推动公立医院高质量发展，加快构建有序的就医和诊疗新格局，努力实现大病重病在本省解决、一般的病在市县解决、头疼脑热在乡镇村里解决。

坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，实施健康中国行动。针对居民主要健康问题和影响因素，聚焦重点人群，完善国民健康促进政策，优化重大疾病防控策略措施，广泛开展全民共建共享的健康行动，倡导文明健康绿色环保的生活方式，为人民提供全方位全周期健康服务。

人民健康是社会主义现代化的重要标志。全面推进健康中国建设，让人人享有健康美好生活，必将为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 06 版）