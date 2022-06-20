我国建成世界上规模最大的医疗卫生体系

健康，连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。

习近平总书记指出：“要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持基本医疗卫生事业的公益性，聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，加快实施健康中国行动，织牢国家公共卫生防护网，推动公立医院高质量发展，为人民提供全方位全周期健康服务。”

党的十八大以来，我国人民健康水平显著提高。居民人均预期寿命达77.9岁，孕产妇死亡率和婴儿死亡率大幅下降，主要健康指标总体上居于中高收入国家前列，健康中国建设取得良好开局，中国特色基本医疗卫生制度框架基本建立，为中华民族伟大复兴打下坚实健康基石。

10年来，我国医疗卫生服务资源总量持续增长，医疗技术能力和医疗质量水平持续提升，建成世界上规模最大的医疗卫生体系，形成覆盖城乡的医疗卫生服务网，为人民健康提供了可靠保障。2021年，全国总诊疗量达85.3亿人次，出院人数2.4亿人，医疗服务总量居世界第一。2021年末，全国共有医疗卫生机构达103.1万个，床位957万张。

筑牢公共卫生防线

今年3月，江西鄱阳湖区血吸虫病传染源监管平台投入使用。该平台融电子监控、无人机、电子围栏等多项新技术于一体，在国内率先实现了血吸虫病传染源监管可视化、定位快速精准化等功能。

血吸虫病是一种严重危害人类健康的传染病。2021年，江西39个血吸虫病流行县（市、区）中24个达到血吸虫病消除标准，6个达到传播阻断标准，9个县维持传播控制标准，血吸虫病流行降至历史最低水平，有效保障了群众健康。

党的十八大以来，我国不断加大公共卫生投入，有效控制了传染病的流行和蔓延，实现了无脊髓灰质炎目标，地方病严重流行趋势得到有效遏制，重大疾病预防控制成效显著，有力地提高了人民的健康水平。

沙眼，曾是我国第一位的致盲性眼病。2015年5月，我国宣布达到世界卫生组织根治致盲性沙眼的要求，沙眼不再是一个公共卫生问题。

疟疾，曾是我国流行历史最久远、影响范围最广、危害最严重的传染病之一。2021年6月，世界卫生组织宣布中国通过消除疟疾认证，这是我国继天花、脊髓灰质炎、丝虫病、新生儿破伤风之后消除的又一个重大传染病。

2021年5月13日，国家疾病预防控制局正式挂牌。这一机构的设立，旨在形成从中央到基层领导有力、权威高效的疾控体系，为维护人民健康和国家安全提供保障。

抗击新冠肺炎疫情以来，我国疫情防控成果持续巩固。落实常态化防控举措，及时有效处置局部地区聚集性疫情，保障了人民生命安全和身体健康，维护了正常生产生活秩序。

一道道公共卫生防线正在筑牢，一张张疾病防控网络不断织密。我国健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力， 努力构建强大的公共卫生体系，不断织密防护网、筑牢筑实隔离墙，为维护人民健康提供了有力保障。

医疗水平持续提升

今年3月，阜外华中心血管病医院专家团队成功实施超小型磁悬浮离心式人工心脏植入术。李先生患有严重心脏病，被诊断为扩张型心肌病、二尖瓣关闭不全、肺动脉高压，已经处于终末期心力衰竭状态。在人工心脏的辅助下，李先生生命体征平稳，手术获得成功。

这颗人工心脏是我国自主创新研制的全磁悬浮人工心脏。人工心脏植入术的成功实施，标志着我国心脏衰竭外科治疗进入人工心脏时代。

近年来，我国医疗质量呈现出“四升一降”的趋势： 医疗资源供给持续增加，医疗服务效率提升，重点病种和手术诊疗质量稳中有升，抗菌药物临床合理应用水平不断提升，住院死亡率持续下降。

医疗技术能力和医疗质量水平持续提升，产生了一批达到或引领国际先进水平的医疗技术。我国医疗技术不断进步，以微创化、个体化为典型特点的现代医疗技术在临床广泛应用，给广大人民群众带来福祉。

罕见病诊治实现了一系列“零的突破”。2018年，5部门联合发布《第一批罕见病目录》，明确了121个罕见病病种。2019年，国家卫生健康委成立324家医院参加的全国罕见病诊疗协作网，基本形成罕见病三级防控体系。截至目前，通过全国罕见病诊疗协作网转诊的患者已超过千例，罕见病患者平均确诊时间从4年缩短到4周。

轻触屏幕，就能和医生“面对面”；足不出户，就能在线复诊开药；点击手机，就能查看检查化验结果……我国“互联网+医疗健康”发展迅速，远程医疗服务全面推开，互联网医院由2018年的100多家增长到1700多家，初步形成了线上线下一体化医疗服务模式，大大提升了患者的就医体验感。

国际权威医学期刊《柳叶刀》对全球195个国家和地区医疗质量和可及性排名显示，1995年我国位列第110名，2016年提高到第48名，是全球进步幅度最大的国家之一。

深化医改攻坚克难

福建三明市沙县区青州镇的乐先生患有尿毒症，每周一、三、五准时从家里到沙县区总医院做透析治疗。

三明医改启动后，尿毒症被医保纳入特殊病种，过滤小分子毒素的常规“血透”免费，过滤中分子毒素的“血滤”每次个人只需负担30元左右。

“过去两周只能做3次透析，现在按规范每周3次治疗，每个月自付不到100元。身体状况稳定了，平时还能做点兼职补贴家用。”乐先生说。

三明市过去医疗资源总体不充分、城乡配置不平衡，群众看病难、看病贵问题突出。2012年，三明全面启动医改，实行医疗、医药、医保“三医联动”，降低虚高药价，调整医疗服务价格，让药品回归治病功能、让医生回归看病角色、让公立医院回归公益性质。

2021年10月，国务院医改领导小组印发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》，从深入推广三明医改经验、试点推动重点改革持续深化、加强组织实施3个方面提出了23条措施。许多措施是经过三明医改实践证明的、普遍适用的经验，各地需要深入贯彻落实。全国各地根据自身情况，不断积累改革经验，深化医改成效显著。

党的十八大以来，我国着力破解医改这道世界性难题，取得了举世瞩目的成就。新一轮深化医改攻坚克难，不断向纵深推进，中国特色基本医疗卫生制度框架基本建立。

居民就医负担不断减轻。居民个人卫生支出占卫生总费用由2012年的34.34%下降到2020年的27.65%，为近年来最低水平。

加快建立分级诊疗制度。目前，超过 80%的县级医院达到二级及以上医院水平，基本实现村村有卫生室、乡乡有卫生院，超过90%的家庭15分钟内能够到达最近医疗点。

全面推开公立医院综合改革，重症、呼吸、感染、急诊、护理、检验等一批重点专科得到加强，公立医院“家底”更加厚实。2020年，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，我国调集了346支医疗队、4.2万多名医疗卫生人员，实施规模空前的生命大救援，用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院、大规模改建16座方舱医院、迅速开辟600多个集中隔离点，在最短时间内实现了医疗资源的跨越式提升。

优化医疗资源配置，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。启动国家医学中心和区域医疗中心建设。目前，已经设置10个专业类别的国家医学中心，批复26个国家区域医疗中心试点建设项目，“国家有高峰、区域有高原、地市有高地、县域有中心”的格局正在加快形成。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 06 版）