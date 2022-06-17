关注拔尖人才培养 郑州大学基础医学专业多举措见实效

人才是创新之本。近年来，郑州大学坚持将拔尖人才培养作为教育教学的主要方向，布局7个“拔尖计划2.0基地”，经过选拔机制、培养模式、评价机制等综合改革，形成了动态化的拔尖创新人才培养生态路径。

2022年毕业季，郑州大学2017基础医学专业班39名学生深造率达89.74%，其中多位学生获得直博国内顶尖高校的资格。郑州大学基础医学院党委书记吴国新介绍，郑州大学基础医学专业2020年迎来首届毕业生。三年来，毕业生深造率逐年攀升，这得益于郑州大学基础医学专业为加强基础研究人才培养而实施的“拔尖人才”培养计划。该计划系郑州大学贯彻落实《教育部等六部门关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》和《教育部关于2019—2021年基础学科拔尖学生培养基地建设工作的通知》而开展的基础学科拔尖学生培养基地建设的一部分。

基础医学专业学生首次参加全国大学生基础医学创新论坛及实验设计大赛获奖合影（受访者供图）

吴国新介绍，郑州大学医学院近年来关注拔尖人才培养，多措并举，优化教学环境、科研创新环境注重学生思想政治教育，促进学生科研教育、思政教育并行发展，培养出一批又一批德才兼备的“拔尖人才”。

郑州大学基础医学院院长臧卫东介绍，郑州大学医学院重视“拔尖人才”培养，积极倡导本科生开展科研创新研究，并为学生提供全方位科研支持。如创建医学大学生创新创业基地，加强学生创新能力培养；加大学生科研训练资金支持力度，鼓励基础医学本科学生在读期间，在导师指导下至少承担和参与一项大学生创新创业训练项目研究，提升学生科研能力；此外，学院积极争取社会资源，增强优秀人才培育保障，加强对基础医学院专业优秀学生的奖助，激励学生全面发展。在这些措施的支持下，今年本科生毕业班在科研创新成果方面硕果累累，班级所有同学都曾至少主持或参与一项大学生创新创业项目训练，全班合计参与或主持大创项目达28项，主持国家级大创项目5项、省级大创项目3项，先后公开发表多篇高水平学术论文。

创新成果的实现离不开高水平的科研创新环境和教学机制。臧卫东介绍，郑州大学医学院不断优化办学条件，升级改造教学实验室、建设智慧教室、特色专业教学活动室等，实现虚拟教学与线下教学的有机统一。同时积极开展教育教学创新研究，持续推进课程改革，不断创新育人模式，探索学生能力发展新路径。如建立基础医学专业学生导师制及教授、院士及其他高端人才为本科生授课制度，积极开展研究性教学，提升学生学业发展能力；实施基础医学专业小班化、个性化教育，助力学生个性化发展；鼓励学生参与国际交流，拓宽学生国际视野、培养学生全球发展格局；倡导学生继续深造，实现实质性本、硕、博贯通专业发展路径，激励学生勇于担当国家健康战略的医学基础研究使命。

吴新国认为，“拔尖人才”培养要“智”更需有“德”，所以学院时刻重视加强学生思想工作教育，明确专业责任与担当。他介绍，通过实施基础医学专业特色双班主任制，在学校统一安排教师班主任的基础上，由学院班子成员兼任专业班第二班主任，以进一步加强学生专业政治思想教育和心理健康指导；通过组织开展“清明节大体老师祭”、新生见面会、学业发展指导、毕业生典礼等系列专题活动，系统加强学生专业思想与就业教育；全面推进课程思政，厚植学生医学责任与家国情怀，提升政治思想工作成效。

吴新国介绍，未来，郑州大学基础医学院将继续深化人才培养机制建设，持续为国家健康事业培养输送优秀基础研究型人才。