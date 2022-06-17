华北黄淮等地高温持续 局地达40摄氏度

记者6月16日从河北、山东、河南等省份了解到，当地出现高温天气，局地达40摄氏度以上。中央气象台16日18时继续发布高温黄色预警，华北黄淮等地将出现持续性高温天气，提示公众注意防范高温天气带来的不利影响。

16日8时许，记者在河北省新河县寻寨镇南杜兴村村口看到，不少村民们拎着铁锹、锄头等农具，忙着为刚收割过的麦田引河水灌溉。“现在天气热，趁着早上还算凉快赶紧浇上水，不耽误接下来的玉米播种。”年逾六旬的南杜兴村村民邱玉娥告诉记者。

来自河北省气象台的消息，未来3天，河北省中南部最高气温可达35至37摄氏度，其中，18日到19日，石家庄、沧州及以南可达37至39摄氏度，邢台、邯郸部分地区可达40摄氏度。

河北省气象台高级工程师买文明说，在气象学上，日最高气温达到或超过35摄氏度时称为高温。连续3天及以上的高温天气过程称作“高温热浪”天气。需防范高温天气对夏收夏种工作、夏季用电安全及中考带来的不利影响。

16日12时35分，河南省郑州市气象台已将高温橙色预警信号升级为高温红色预警信号，预计16日下午郑州市主城区、航空港区、上街区最高气温将升至40摄氏度以上。此外，鹤壁市、安阳市、新乡市等地也发布高温红色预警信号。

河南气象部门提醒，此次高温过程持续时间长、强度大，公众需做好防暑降温措施，尽量避免在高温时段进行户外活动，户外工作人员应缩短连续工作时间，谨防中暑。

气象部门分析，受大陆暖高压影响，河南省大范围持续高温天气拉开序幕，预计会持续一周以上。16日至21日，除西部高海拔山区外，河南大部分地区最高气温在36摄氏度以上，北中部部分县市气温达40至41摄氏度。

13时许，太阳格外炙热。在山东省德州市陵城区新市街路口，发生一起三轮车与电动车相撞事故，正在附近执行巡逻任务的陵东派出所民警潘继洲和同事赶紧上前进行处理和救助。完成救助任务时，潘继洲的一身警服已经湿透。潘继洲说，因三轮车司机年纪大，高温驾驶时忽然感到头晕不适，躲闪不及时而与旁边电动车相撞发生事故。

记者了解到，16日11时，山东省气象台继续发布高温橙色预警。受大陆暖脊影响，预计16日至20日，山东将出现大范围37摄氏度以上高温天气。

气象服务中心表示，高温天气会对情绪、工作能力、技术效能等产生不良影响，造成情绪“中暑”；心血管系统处于高负荷运行状况容易诱发心脏疾病，出现高血压、冠心病等。

中央气象台16日18时继续发布高温黄色预警，未来10天，山西南部、河北南部、河南、山东及苏皖北部以及内蒙古西部、甘肃西部、陕西大部等地将出现持续高温天气，日最高气温35至38摄氏度，局部地区可达40摄氏度左右。22日后，江南东部和华南东部的部分地区也将出现高温天气。