上海新增本土确诊病例2例和本土无症状感染者2例

据上海市卫健委微信公众号消息，2022年6月16日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者2例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月16日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2例。新增治愈出院21例。

病例1、病例2，居住于宝山区，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月16日0—24时，新增本土无症状感染者2例。

无症状感染者1，居住于宝山区，

无症状感染者2，居住于嘉定区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月16日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院1例，来自美国。

病例1为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在新加坡留学，自新加坡出发，于2022年5月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年5月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者23人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月16日0—24时，新增境外输入性无症状感染者2例。

无症状感染者1为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年6月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

2例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者50人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月16日0—24时，解除医学观察无症状感染者144例，其中本土无症状感染者143例，境外输入性无症状感染者1例。

2022年2月26日0时至2022年6月16日24时，累计本土确诊58100例，治愈出院57394例，在院治疗118例(其中重型4例，危重型5例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月16日24时，累计境外输入性确诊病例4658例，出院4628例，在院治疗30例。现有待排查的疑似病例0例。