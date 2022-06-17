推动全民健身和全民健康深度融合（体坛观澜）

坚持全民健身和全民健康深度融合，全面提升国民身体素质，不断提高人民健康水平，全民健身事业正展开一幅生机盎然的新时代画卷

“你们的服务态度真好，不但给我讲解了测试报告，还介绍了该怎么科学健身。”刚刚进行过体质测试的刘大爷向工作人员连声道谢。日前，在山东省济南市全民健身中心组织开展的“我为群众办实事”志愿服务活动中，济南市国民体质监测队在各区抽样点开展国民体质监测工作，为群众送上健康生活和运动指南。

全民健身利国利民。大众生活质量不断改善，对健康健身的要求也“水涨船高”。坚持全民健身和全民健康深度融合，全面提升国民身体素质，其意义和作用远超体育范畴。从推动人的全面发展、社会文明进步角度审视全民健身的综合价值，以创新驱动促进全民健身融入社会事业发展，必将构筑起建设体育强国、健康中国的重要基石。

坚持全民健身和全民健康深度融合，提升人民群众科学健身素养是重要内容。《体育强国建设纲要》把提升全民族科学健身素养作为重要目标，提出了不同阶段的具体要求。我们在实际工作中必须推动人民科学健身素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力同步提升，使体育不断为人民群众的美好生活增添高品质内容。

坚持全民健身和全民健康深度融合，构建更高水平的全民健身公共服务体系是重点任务。前不久，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，国务院办公厅印发了《“十四五”国民健康规划》，在逐步实现全民健身公共服务供给充分与平衡发展的进程中，体育强国和健康中国战略得到更为坚实的政策支撑。

坚持全民健身和全民健康深度融合，推进全民健身治理能力现代化是重要保证。这就要求我们运用现代治理思维、方法和手段推动全民健身向纵深发展，有效解决全民健身发展过程中的问题，强化提高人民健康水平的制度保障，聚焦增强人民体质，切实推动全民健身发展目标的实现，让全民健身事业获得可持续发展的源源动力。

把人民作为发展体育事业的主体，必须大力提升全民健身发展质量和效益，满足人民多元多样的健身需求。坚持全民健身和全民健康深度融合，全面提升国民身体素质，不断提高人民健康水平，全民健身事业正展开一幅生机盎然的新时代画卷。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 15 版）