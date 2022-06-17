世卫组织非洲区域主任：非洲8国报告猴痘确诊病例

新华社布拉柴维尔6月16日电（记者史彧）世界卫生组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂16日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开的线上记者会上说，目前非洲共有8国报告猴痘确诊病例。

穆蒂在记者会上说，加纳和摩洛哥近期首次报告猴痘确诊病例，目前分别发现5例和1例。此外，尼日利亚、刚果（金）、中非共和国、贝宁、喀麦隆和刚果（布）也已报告了猴痘确诊病例，其中尼日利亚、刚果（金）和中非共和国病例数居前，分别报告36例、10例和8例。

穆蒂表示，世卫组织正在协助非洲各国加快检测工作以及获取猴痘疫苗和医疗物资。但世卫组织目前并不建议大规模接种猴痘疫苗。穆蒂呼吁，面对猴痘疫情，各方有必要加强合作，确保猴痘疫苗和医疗物资公平可及。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与患者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。