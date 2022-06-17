两部门发文开展“智慧助老”行动 提升老年人反诈防骗意识

新华社北京6月16日电 为切实解决老年人运用智能技术困难、增强老年人运用智能技术的获得感、幸福感、安全感，国家卫生健康委和全国老龄办日前联合印发通知，要求深入开展2022年“智慧助老”行动，帮助老年人提高智能手机操作技能，提升老年人反诈防骗意识。

根据通知，各地、各涉老社会组织在实施“智慧助老”行动中，要进一步聚焦疫情防控形势下，老年人在生活消费、出行、就医、办事等场景中遇到的智能技术运用困难，重点围绕运用智能手机查询和出示“健康码”、接收防控信息、采购生活物资、预约挂号、查询交通信息、紧急求助、防止电信诈骗等环节，通过组织开展面对面讲座、手把手教学、老年人之间“传帮带”、家庭成员帮助以及线上课堂等多种方式，切实帮助老年人提升智能技术运用能力，推动解决老年人在疫情防控中遇到的实际困难。

国家卫生健康委、全国老龄办将依托“健康中国”新媒体平台及各类短视频平台，利用全国“敬老月”等时间节点，通过发起话题讨论、开设线上教程、征集优秀视频等方式，引导社会各界关注、参与“智慧助老”行动，形成全社会共同帮助老年人跨越“数字鸿沟”的强大合力。

通知指出，各地、各相关涉老社会组织在组织开展线下活动时，要严格落实属地疫情防控要求，做好活动现场的疫情防控工作。各地要探索建立“智慧助老”常态化、长效性工作机制，推动“智慧助老”行动可持续开展。