医者仁心  众志成城（健康故事汇）

“爷爷，给您翻个身啦！”福建省福州肺科医院病房里，为防止一位失能的高龄新冠肺炎感染者长褥疮，护士每隔2小时就给他变换一次体位。

这位84岁的老人，从国外入境第二天因核酸检测阳性被送至该院。治疗一月有余，老人的胡子、头发都长长了。护士长陈爱华带领护士张晓梅，定时给老人剃须理发、洗头按摩。老人感觉舒畅，虽然讲不出话，但不停地冲她们微笑。“那种神情，令人难忘。”陈爱华说。

这些镜头是福州肺科医院抗疫征程800多个日夜中的小片段。作为福建省、福州市及涉外新冠疫情定点医院，该院始终将党建与临床业务相融合，强化组织建设，彰显政治担当，在八闽抗疫主战场发挥中坚作用。截至目前，累计救治患者572人，未发生一例人员感染。因工作出色，该院党委荣获“全国先进基层党组织”，医院荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国五一巾帼标兵岗”3个国家级集体奖项。

中西医结合，救治方案个性化

成绩的取得来自院方的高度重视和未雨绸缪。作为应对突发公共卫生事件经验丰富的“老兵”，福州肺科医院得知武汉出现不明原因肺炎之时便快速反应，2020年元旦即着手筹备工作，包括应急预案修订、人员梯队组建、相关专门培训、防护物资筹集等，“秣马厉兵”掌握主动。

一名从国外探亲回国的患者，在福州机场海关检测出新冠阳性，被送到福州肺科医院。经诊断，这位患者属于新冠肺炎普通型，但其自身有帕金森症、糖尿病等基础性疾病，且腹部装有胃管。入院不久，患者的胃管脱落，无法进食。

院方多方协调，当天组织省里有关专家进行会诊。根据会诊意见，院方先通过鼻饲解决患者饮食问题，治愈其新冠肺炎后再出院做胃造瘘。为防止前3天进食“空窗期”患者营养不足，医院采取深静脉插管输液补充。

为避免期间患者出现感染、血栓等意外，院方增派医护人员，老主任李学玲亲自披挂上阵，加强专科护理力量。为提高患者免疫力，中医把脉开方，院长张郁澜布置采购器具熬煮中药——全力以赴救治患者的“组合拳”，生动诠释了疫情防控“人民至上，生命至上”的理念。

“中西医结合，个性化治疗，协同作战，是我院抗疫工作的一大特色。”张郁澜介绍，该院适时对标国家要求开展诊疗活动，针对不同患者，采取一人一诊、一人一方的中西医结合救治模式。对于重症患者或在治疗新冠肺炎过程中有基础性疾病发作的患者，院方组织院外专家会诊，群策群力，多管齐下，全力提升救治水平。

重人文关怀，培育医患信任之花

医疗救治本质上是一场医患之间的合作，合作的前提在于医患之间要建立充分的信任。

初到隔离医院的患者，大都有些抵触心理，常会感觉孤独、恐惧和焦虑，担忧自己转阴时间是否过长等。有位八旬老人开始做核酸检测时情绪激动，为保证检测精准度，医生需要把试剂深入患者口腔、左右鼻腔深处进行双采集。这位老人感觉难受，十分抵触。

“老人家，您别紧张，我慢慢来。”日后多次检查中，每每听到主治医师周展温和而耐心的声音，老人便会安静下来，尽力配合。女儿问她为什么，她说，这里的医生让她感到安全和尊重。有一天，她拉住女儿说：“医生们不容易，听说周医生已经连续两个春节在隔离病房上班！”

这位老人和她的老伴儿、女儿都在该院治疗。老伴儿有基础性疾病，情况不乐观，女儿恢复较快，符合出院条件时，不忍心离开父母。对此，周展耐心地讲解专业知识消除女儿的顾虑，并根据三人身体状况，制定了依次出院的“三步走”方案。在医护人员精心治疗和护理下，这家的三口人最终都康复回家。

“我院收治的572名患者中，有八九十岁的老者，有咿呀学语的孩童，有身怀六甲的孕妇，有异国归来的华侨，还有来自他国的外籍人士。”张郁澜表示，“对于不同患者的个性化需求，我们都尽己所能地在防疫政策允许范围内予以满足。力争通过点滴关怀，建立良好医患关系，缓解患者焦虑情绪，促进他们早日康复。”

为医护减压，暖心之举多样化

“奶奶，想跟女儿通话了吧？”患有早期阿尔茨海默症的郭女士入院后，非常想念家人。她手里有一部女儿留给她的手机，但她不会打，也不会接听来电。护士阮丽梅看在眼里，便每天定时帮助老人跟女儿视频聊天。老人看到女儿非常开心，反复叮嘱女儿保重身体。

“可怜天下父母心。”护理部主任黄瑞娥说，“我们的医护人员有很多都为人父、为人母，懂得与患者换位思考，善于体察他们的不易和需要。”阮丽梅有一儿一女，都在上小学，得知她一个多月后又要去隔离病房，儿子哭闹，大一些的女儿不停地安慰弟弟。临走前打扫房间时，阮丽梅发现女儿的一篇日记，里面写道：“我要给弟弟做榜样，在他面前忍住不哭。但晚上躺在床上，我把被角都哭湿了。”看到这儿，阮丽梅一阵鼻子发酸。

持续的疫情防控工作中，一线医务人员的身心压力很大。夏天，“大白”的衣服里，汗直往下淌；夜半，值班“大白”定时为患者喂药、翻身；节假日，“大白”最想但也最怕跟家人视频……如何为一线医务人员解压，始终是院方关切的大事。

医务部主任马晨晖说，医院为此多措并举，组织各部门建立医生、护士等工作群体的微信群，及时了解他们的家庭困难，尽力为其解决后顾之忧；倡导同事之间相互帮助、鼓劲，鼓励隔离病房的医护人员写抗疫日记；向隔离病房工作人员及其家人提供心理咨询热线服务等。

“选择了这个职业，就选择了为此作出奉献。”该院一名医生在抗疫日记中这样写道，这个职业的尊荣感正来自这种危急时刻，无数白衣战士直面生死、不畏挑战的勇气和担当。