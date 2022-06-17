减轻患者负担  提升生活质量

吉林省长春市长期关注晚期癌症患者、失能人员等群体，通过降低参保职工住院起付线、拓宽门诊慢性病保障范围等多项举措，2021年共为参保人员减负近1亿元。截至2021年底，全市参保人数836.7万人，参保率稳定在95%以上，基本实现应保尽保。

早上7点，记者走进长春中医药大学附属医院三楼，数排病床映入眼帘，每张病床旁边都摆着一台血透机。39岁的王旭躺在床上，正在接受灌流。灌流是透析的一种配合手段，作用之一便是降低甲状旁腺激素。甲状旁腺激素主要功能是调节人体钙和磷的代谢。高甲旁非常影响王旭的生活。

很多尿毒症患者，每个月都应当至少灌流一次，可由于不在门诊治疗报销范围，每次1300元的灌流费用曾让王旭望而却步。“普通血透可以维持生命，灌流可以提升我们的生活质量。”

经过充分调研，长春市医保局出台文件，将灌流、血滤纳入门诊特殊疾病项目。“现在做一次灌流只要100多块钱！”王旭说。

患者负担要减，医保服务就要加。长春推进重特大疾病低自付治疗政策，在定点医疗机构，参保患者每年支付一次定额费用，即可实现脑瘫、孤独症等29种疾病的规范性治疗；推进血友病、白血病等43种特殊疾病门诊治疗费用按住院比例报销。仅恶性肿瘤辅助用药一项，每年就为每位患者节省约2000元；与27个省份实现跨省门诊异地就医直接结算，让“候鸟老人”们安心享受医保待遇……

2015年5月1日，长春市启动失能人员医疗照护保险，重度失能人员入住定点照护机构，在每日不超过107元的前提下，可享受90%的报销待遇，中度失能人员享受重度失能人员报销比例的70%。2017年，在此基础上，长春市医保局推出“暖流计划”，鼓励定点照护企业承担社会责任，共有3家大型养老机构参与。针对重度失能的特困或低保人员，在政府支付照护保险费的基础上，患者个人吃住、机构管理等费用由企业承担。

长春建立失能人员医疗照护保险制度，推进分级报销比例、医保网络结算、照护目录等7项政策，同时吸引社会资本投入养老照护领域。目前，全市定点照护机构已从启动初期的15家增加到105家，可同时为3.4万人提供长短期专业照护服务。

2014年，长春市出台晚期癌症患者舒缓疗护制度。2016年，吉林省肝胆病医院设置全市首家舒缓疗护区。长春市医保局将护理、止痛药、医疗器械等项目打包，为每位患者定额补助6470元。2020年，为进一步优化政策，医保局调取近3年长春市内所有舒缓疗护定点机构的住院天数、日均费用等数据，深入研究。

随后，长春市医保局组织各医疗机构进行谈判。说明改进计划、调研耗材价格、沟通舒缓政策……一个多月的时间，工作人员完成谈判，同16家定点机构全部达成一致。2021年1月1日，长春市舒缓疗护公布定额结算和按床日付费相结合的新方式。截至2021年底，长春市共有17家医院设置舒缓疗护区，累计2613名患者受益，医保基金支出1434.35万元。同时，长春市调研借鉴其他地区经验，为患者制定评分表，摄入、呼吸、脏器……多维度打分，50分以下患者便认定符合舒缓疗护条件。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 14 版）