北京“三严”并举夯实重点行业防控（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月16日电 （记者朱竞若、王昊男）历经8天全力阻击，北京天堂超市酒吧关联疫情趋向缓和，但依然存在出现社会面隐匿病例的可能，首都疫情防控仍处于关键阶段。16日，首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组发布进一步加强重点行业重点场所防疫管理的相关措施，织密社会面防控安全网。

相关措施主要包括3个方面：一是严密核酸检测。对34类重点人群实行应检尽检，适度加密核酸检测频次。二是严格扫码查验。不得以“亮码”代替“扫码”，严禁“一人扫码、多人进入”等违规行为，确保“逢进必扫、逢扫必验、不漏一人”。三是严查风险隐患。目前，北京全市正在开展社会面疫情风险大排查和执法大检查。对环境密闭、人员密集的行业、场所，本着稳妥审慎原则，研究确定具体开放标准和条件。对排查发现落实防疫措施不到位、存在较大涉疫风险的各类公共场所停业整顿，经评估合格后恢复运营。

北京市政府新闻发言人徐和建表示，在执法大检查中，对未严格落实扫码查验等防控要求的单位，将给予提示提醒、约谈诫勉、责令整改、公开通报；一周内两次以上（含两次）被提示提醒、约谈诫勉、责令整改、公开通报的，或者未严格落实防控要求造成严重后果的，依法给予警告、罚款、责令停产停业、暂扣或吊销证照等行政处罚。

一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展。6月14日，北京市政务服务网上线“防范和化解拖欠中小企业账款服务专栏”，为中小企业提供集政策咨询、规模类型自测、投诉登记于一体的“一站式”服务，帮助中小企业缓解资金压力。

6月24日将迎来2022年北京中考。参照之前高考工作方案，北京结合中考特点进行了再细化和再完善。常规考点，按一定比例设置备用考场；封管控考点，为考生提供“吃住行考”一体化的考试保障。封控区考生，实行一人一考场；管控区考生，可多人一考场。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 02 版）