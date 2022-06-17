推进异地结算  报销线上能办

“我母亲的职工医保参保地是四川省威远县。真想不到，在湖南省澧县中医医院买的糖尿病用药，直接用医保卡结算报销了1003元。”澧县居民孙女士对记者说。

这一变化得益于澧县开通的普通门诊跨省通办。近日，记者在湖南常德澧县、安乡县等地方采访调研，当地医保系统不断推出便民服务举措，群众办理医保事项大为便利。

孙女士的母亲退休前在外省工作，退休后常年居住澧县，往年报销医药费和门诊费需要将资料寄往四川省，耗时费力，非常不便。

2021年以来，澧县把解决患者急难愁盼问题作为医保建设的出发点和落脚点，全力破解医保业务的难点堵点。将药品等15项业务信息编码与国家医保平台编码统一。县内286家定点药店、84名药师，34家定点医疗机构、1329名医师、1568名护士全部完成国家医保平台赋码。得益于此，全县70多万参保对象利用“一张网”即可办理所有医保业务。澧县医保局还积极推广医保电子凭证应用。目前，参保对象在线上完成定点医院挂号就诊、住院门诊结算等事项成为常态。

针对劳务输出大县的实际，澧县不断优化简化异地就医申请备案程序。在县人民医院、县中医医院分别设立转诊备案热线电话，并把长期异地居住人员备案等10项医保服务下沉到镇、村政务大厅，全面推行务工人员亲属“帮代办”“就近办”。今年1—5月，6500多名患者享受了异地联网直接结算业务，报销医保基金4000多万元。

“我今天是来给儿媳妇办理生育报销的。以前在外地的住院报销都是跑到政务中心去办理，这次在家门口就可以办了，真是方便。”近日，在安乡县西门口社区便民服务中心，居民毛大爷说。

“2022年1月开始，我们新的医保服务体系投入使用。在这里，参保登记、信息查询、代办医保报销、异地就医备案等高频业务都可通过窗口受理，为参保居民提供医保服务。”西门口社区便民服务中心工作人员介绍，现场办理效率大大提高，实现所有事项一窗受理。一件事办结，平均办理时长不超过10分钟。

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 14 版）