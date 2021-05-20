熬夜不仅会秃头 还可能耳聋

28岁的刘女士，一月前突然出现耳鸣、听力下降，且有耳胀满感，本以为是工作压力大上火了，但经过一段时间的休息症状仍然不见好转。到医院一查，结果竟患上了突发性耳聋，且主要诱因就是：熬夜！刘女士恍然大悟，原来熬夜不止会脱发，还能导致耳聋。

还不止于此， 熬不完的夜、刷不玩的剧、放不下的手机、加不完的班儿、躲不掉的酒局饭局……你的生活有没有被这些“不完”所占领？快改改，因为这些生活方式，正在让“突聋”向你逼近。

这些就是“突聋”的主要诱因

突发性聋是突然发生的，患者往往快速起病，可在数分钟、数小时或3天以内出现症状。其表现为一侧或双侧耳发生的主观感受到的听力障碍，常伴有耳鸣、眩晕、耳闷胀感。

突发性聋的病因和病理生理机制尚未完全明确，常见的病因包括：血管性疾病、病毒感染、自身免疫性疾病、传染性疾病、肿瘤等。一般认为，精神紧张、压力大、情绪波动、生活不规律、睡眠障碍等可能是突聋的主要诱因。案例中刘女士工作压力大，经常熬夜，是发生突聋的主要诱因。

拖延医治或致永久性失聪

不同患者有不同程度的听力恢复。听力损失的程度越重，预后越差。如果及时发现并治疗，可以加速患者的听力恢复，改善生活质量。因此，出现耳聋、耳鸣、眩晕、耳胀满感或阻塞感等症状要及时就诊，切勿拖延。错过最佳治疗时间可能导致永久性耳聋。

那最佳治疗时间是什么时候？开始治疗的时间越早，预后越好。听力自发性改善最多的是在发病最初的两周内，后期恢复的也有，但极少。与此相同，在最初的两周内，药物治疗能让听力有最大程度的恢复，而在以后的4到6周几乎无效。

医生给出三个治疗建议

突聋要怎么治疗？3周以内的突聋急性发作期，多为内耳血管病变，建议采用糖皮质激素＋血液流变学治疗(包括血液稀释、改善血液流动度以及降低黏稠度/纤维蛋白原，具体药物有银杏叶提取物、巴曲酶等)。根据病情，治疗方案不完全相同。基本治疗建议如下：

推荐糖皮质激素的使用 口服给药泼尼松每天1mg/kg(最大剂量建议为60mg)，晨起一次服用，连用3天，如有效，可再用2天后停药。不必逐渐减量，如无效可以直接停药。激素也可静脉注射给药，甲泼尼龙40mg或地塞米松10mg，疗程同口服激素。

激素治疗首先建议全身给药 局部给药可作为补救性治疗，包括鼓室内注射或耳后注射。鼓室内注射可用地塞米松5mg或甲强龙20mg，隔日1次，连用4至5次。耳后注射可以使用甲强龙20至40mg，或者地塞米松5至10mg，隔日1次，连用4至5次。如果复诊困难，可以使用复方倍他米松2mg，耳后注射1次即可。

给予营养神经药物 突发性聋可能会出现听神经继发性损伤，急性期及急性期后可给予营养神经药物，如甲钴胺、神经营养因子等，以及抗氧化剂，如硫辛酸、银杏叶提取物等。

疗程中如果听力完全恢复可以考虑停药。

对于药物治疗效果不佳的患者，可视情况延长治疗时间，或可考虑高压氧治疗作为补救性措施。对于最终治疗效果不佳者待听力稳定后，可根据听力损失程度，选用助听器或人工耳蜗等听觉辅助装置。

文/邸宣（北京友谊医院）

让“耳根清净”的5个良方

摘掉耳机 长时间佩戴和大音量播放都可能影响听力。

调整作息和心态 经常熬夜，过度劳累，以及心理压力大，有可能诱发多种疾病。保持良好的生活规律和稳定的心态，可以帮我们避免很多麻烦。

耳毒性药物 有的药物有耳毒性，切勿自己随便用药，用药前咨询医生或药师。

保持耳道干净卫生 掏耳屎时要小心翼翼，避免力量过重。

远离嘈杂和喧嚣的场所 长时间处于嘈杂环境，对听力和精神都会有不良影响。如果无法避免，可以考虑适当佩戴耳塞等隔音措施。