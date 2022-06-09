儿童青少年如何缓解用眼疲劳、预防近视？听听专家怎么说

关注儿童青少年眼健康一直是很多家长和医生共同探讨的话题。近年来，我国儿童青少年近视率一直处于较高水平，18岁以下的儿童青少年，身体还在发育，加上学业负担重、近距离用眼需求多以及不注意用眼卫生，进而引起视力下降，形成近视。

近日，“人民好医生”客户端邀请到首都医科大学附属北京同仁医院主任医师田蓓与广西玉林市桂南医院眼科主任陈中义，为大家详细讲解了儿童青少年近视防控中需要注意的问题，帮助孩子从小树立科学用眼意识，预防近视。

在谈到如何尽早发现孩子的近视问题时，田蓓提醒家长，处于不同年龄区间的宝宝，需要注意的问题也有所不同。

3月龄左右的宝宝视力大概是0.01到0.05，宝宝基本可以看到头发、鼻子、眼睛、嘴唇的轮廓。孩子看事物会有视目反射、眨眼，如果不眨眼，可能患有先天性问题，尤其是早产儿，家长需要高度重视，应及时到医院检查。

4到6月龄的宝宝视力大概是0.06到0.1，家长既要观察宝宝是否能够主动地看事物，还要观察宝宝是否有斜视等眼位问题。

6到10月龄的宝宝视力发育到0.1到0.15，这一年龄段的宝宝视觉行为正常则说明视力正常。

1到3岁是孩子视力急剧发展期，1岁宝宝的视力是0.2到0.25，该阶段宝宝会正常躲避障碍物则说明视力发育正常，如果经常被东西拌倒、撞墙，或者看不清鼻子、眼睛，这就说明孩子视力发育有问题，要及时到医院检查。

4到6岁的孩子视力是0.8左右，一般会表现出远视眼的状态，看近不舒服，这是正常现象，家长千万不要给孩子加码，要加强对孩子远视储备的保护。因此，家长在保证孩子营养各方面的同时，也要了解孩子视力发育的基本情况。

对于户外活动是否可以缓解近视，陈中义表示，光线照射可使身体产生维生素D，维生素D能够加速天然钙的吸收，天然钙的吸收对眼睛巩膜的加固可以起到一定效果；光线投射能够锻炼虹膜，加速视神经传导，同时能够锻炼眼睛的暗适应能力和光适应能力；增加户外活动，能够促进血液循环，加速新陈代谢。另外，不是说所有的时间段都适合做户外活动，比如紫外线较强的中午。

在儿童青少年如何预防近视的问题上，田蓓表示，自律性非常重要，包括学生的自律、家长的自律和学校的自律。儿童青少年近视防控实际上是家长、学校、社区三位一体，学习期间要合理安排时间。儿童青少年近视防控最关键的是国家战略的调整，鼓励儿童青少年加强体育锻炼。

陈中义建议，近视科普教育需要家长共同参与，更多家长应懂得如何去预防近视和如何延缓近视。增加儿童青少年室外活动时间，缩减玩平板、手机的时间，是完全有必要的，有利于缓解儿童青少年的用眼疲劳。

此外，田蓓还介绍了儿童青少年近视的矫正和防控技术。她表示，近视不能被治愈，近视眼手术不能控制近视的进展。近视从防控角度上分为行为性近视、遗传性近视、疾病性近视和发育异常性近视。患有后三类近视的孩子需要到医院进行有针对性的诊疗和随访。加强身体锻炼，养成良好的用眼习惯，改善视觉环境等方法可缓解行为性近视。另外，还有一些其他矫正近视的方式，比如渐进多焦点眼镜的科学验配、配戴OK镜（角膜塑形镜）、RGP眼镜、阿托品、哺光仪等等。