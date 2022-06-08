用智慧系统呵护困境儿童健康成长

“你们想得太周到了，这下大孙子上下学、小孙子下楼玩耍，我也放心了！”近日家住重庆市北碚区复兴街道龙门社区的王清素激动地表示，她刚收到该社区儿童主任曹位芳亲自送来的智能腕表，并详细听了相关使用介绍。因为儿子儿媳车祸离世，王清素担负了照顾2个年幼孙子的重任，日常她最担心的就是孙子们的安全。

今年5月，重庆市首个智慧未成年人保护系统在北碚区建成并投入使用，包括王清素的2个孙子在内的该区763名留守儿童和困境儿童纳入平台重点关注，并提供24小时在线服务，通过“实体+网络”“线上+线下”相结合的方式关爱呵护未成年人健康成长。

“婆婆，我们没有爸爸妈妈了！”王清素说起当时车祸的情景，忍不住红了眼眶。那是在2020年11月4日晚，还差十来天两兄弟就要过9岁和4岁生日。曹位芳听到消息后，立即赶到王清素家中。面对一夜之间成为孤儿的两兄弟，社区立刻启动了帮扶工作，2名孩子次月被纳入享受社会散居孤儿基本生活费保障，每人每月1277元；哥哥和弟弟的学费和生活费全免。为了让两兄弟尽快走出悲痛、重建生活信心，龙门社区儿童社工项目负责人、心理咨询师杨昌龄上门进行“一对一”心理疏导帮扶。

“考虑到两兄弟年幼，与婆婆、爷爷生活在一起，存在监护缺失的风险，我们将兄弟二人纳入智慧未成年人保护系统首批重点关注对象。”重庆市北碚区民政局社会组织与慈善事业促进科负责人刘昌朋介绍，平台将困境儿童分为了3类，为部分存在监护缺失等较大安全风险的儿童配备了智能腕表，监护人、社工、社区可以通过语音通话、健康数据监测、跟踪定位等功能，及时掌握儿童状况，并为紧急救助提供精确定位，降低未成年人可能面临的危险。

“有了智能腕表，我和孩子们沟通也更方便了！”做了20年社区工作的曹位芳说，龙门社区有10名困境儿童，以前是每月定期入户走访，主要通过儿童监护人了解他们的生活、学习等情况，现在她可以直接与儿童进行通话，表达关心慰问。当儿童出现了紧急情况，只需按下“一键呼叫”按钮，智慧平台可以查看儿童的定位，提醒她及时赶到儿童身边解决问题。不但提高了工作效率和精准率，也切实保护了儿童的合法权益。

弱有所助。据了解，重庆市北碚区智慧未成年人保护系统是重庆市未成年人保护领域首个投用的综合智慧信息平台。该系统对家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护“六大保护”进行整合，通过基层定期走访，将全区763名留守困境儿童纳入关爱平台，建立重点儿童信息数据库，实现未成年人保护工作一键报告、及时处置、全景展现，构建起未成年人关爱保护地图。

“有了这个系统，我们不仅能实时掌握全区763名留守困境儿童的情况，还能进行智能分析，了解基层存在的困难，进行精准有效保护。”刘昌朋说，系统包含留守困境儿童信息档案、动态管理数据库、服务设施监控、需求统计、精准定位监管和24小时在线服务等功能，能够实时更新基本数据、统计分析需求。

“我们街道有35名困境儿童，他们的需求也各有不同。”复兴街道办事处副主任明韩说，如有些孩子有作业辅导，有些有学习美术、音乐、舞蹈等兴趣爱好的需求，街道没有相应条件和人员，在社工项目的支持下，兴趣班、辅导班在社区开设了起来，满足了孩子们发展特长的需要。

曾经，王清素一度整日以泪洗面，现在2个孙子读书、生活都有了保障，经过大半年的心理辅导，笑容又逐渐回到了孙子们的脸上。她说，自己现在最大的心愿就是把孙子们抚养长大，让他俩成材。