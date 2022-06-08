受疫情影响严重地区临时生活困难群众可获得一次性临时救助金

新华社北京6月7日电（记者高蕾）记者7日从民政部获悉，为应对疫情给一些困难群众生活造成的影响，民政部、财政部近日印发通知，要求切实保障好困难群众基本生活。受疫情影响严重地区可为临时生活困难群众发放一次性临时救助金。

通知要求，要扎实做好低保等基本生活救助工作。对符合低保条件的生活困难家庭，及时纳入低保范围。为低保对象、特困人员增发一次性生活补贴。积极促进有劳动条件的救助对象务工就业，对因家庭成员就业导致收入超过低保标准的家庭，给予一定的渐退期。同时，密切关注物价变动情况，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，按时足额发放价格临时补贴。

通知还要求，要加强对未参加失业保险的无生活来源失业人员的救助帮扶。对受疫情影响无法返岗复工、连续三个月无收入来源，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金，帮助其渡过生活难关。对低保对象、特困人员以及脱贫人口中的新冠肺炎患者、因家庭成员被隔离收治等原因导致基本生活出现暂时困难的家庭，根据需要直接给予临时救助。对其他基本生活受到疫情影响陷入困境，相关社会救助和保障制度暂时无法覆盖的家庭或个人，及时通过临时救助给予帮扶。

在办理流程方面，通知指出，要简化优化救助程序，积极应用“互联网+”、手机APP等信息化手段，逐步推行社会救助全流程线上办理，减少人群聚集，降低感染风险，提高办理效率。