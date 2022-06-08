关于首都精准防控和复工复产，来自生产一线的他们这样说

7日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市发展改革委有关负责人表示，北京高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济发展长期向好的态势不会改变。记者走进首都生产制造企业、餐饮企业、重大在建项目等生产经营现场，倾听一线从业者的心声。

制造企业生产井然有序

从严从实抓好疫情防控，是稳定经济增长的必要前提。记者在位于北京经济技术开发区的SMC投资管理有限公司北京第二工厂组装车间看到，一线生产者严格佩戴口罩，对各类零件进行加工装配。

SMC投资管理有限公司是一家日本独资企业。公司电器工程师张子康表示，国内多地对自动化装置需求量增大，最近订单量随之增加，目前正加快技术改造，提高设备数字化程度。

在位于北京经济技术开发区的SMC投资管理有限公司北京第二工厂内，员工们正在工作。新华社记者 郭宇靖 摄

为了在疫情防控的同时保障生产，公司将生产线白班的人员分散到“小夜班”“大夜班”，以减少到岗率。为了应对疫情可能带来的不确定影响，公司还提前准备生产物料，但一度出现仓库存放空间不足的难题。

“真是没想到只用了3天时间，经开区就帮忙找到4000多平方米的闲置库房，解了燃眉之急。”公司总经理马清海说，不仅仓库可享受部分租金减免，而且每位员工还有300元的生产防疫物资补贴。

北京市发展改革委副主任王颖捷说，北京市组织开展了3000多家企业、3万多人参加的闭环生产管理培训，指导企业开展闭环生产、实现关键环节核心岗位不停摆，下一步将重点总结本轮防疫经验，把好的做法固定下来、推广开来。

街上“烟火气”渐渐回归

购物商场恢复营业，景区、公园等有序开放，街上“烟火气”渐渐回归。随着首都疫情防控取得阶段性成果，6月6日起，北京大部分地区恢复正常上班、餐饮堂食。

6月6日起，呷哺集团在京的240余家呷哺呷哺和湊湊门店恢复堂食。7日中午12点左右，在湊湊北京合生汇店，门店按照要求引导顾客隔桌就座，近一半区域已经坐满。门店店长刘浩说：“没想到大家来得这么早，感觉正在恢复消费生机。”

恢复堂食的消息发布后，眉州东坡酒楼团结湖店的电话响个不停。门店负责人吴秀丽介绍：“恢复堂食以来，我们按照以往物资调配水平开始调运瓜果蔬菜、米面油等物资，门店的客人正在逐渐回归。”

近日，北京市出台《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出45条稳增长措施，包括对纳入全市生活服务业发展项目和支持范围的餐饮企业，最高给予审定实际投资额50%的资金支持；鼓励各区结合实际对餐饮企业环境定期核酸检测费用和日常防疫支出给予一定补贴等，这也增强了市场主体的信心。

重大项目建设按下“快进键”

刚过去的端午假期，广大建设者坚守北京城市副中心“三大建筑”施工现场。

首都博物馆东馆项目严格闭环管理。先做抗原检测，正常后出示“健康宝”“行程码”、48小时核酸阴性报告，登记详细信息后，再到指定区域消杀、静置，方可卸货作业……司机程师傅说：“这既是保障个人健康，也是为工地安全生产负责。”

北投集团副中心“三大建筑”项目部总经理陈宏达告诉记者，为保障疫情期间施工效率，项目已经打破班组限制，各工种相互调配，确保人人有活干。

记者从北京城市副中心党工委了解到，今年1月至4月，副中心建安投资绝对值排名北京市第一。重要工地没有因疫停工，而是通过加快土地供应、新开项目手续办理、拓展有效投资增量等方式稳住经济大盘。眼下，防疫形势趋稳向好、物流运输保通渐畅，副中心正按下建设“快进键”。

北京市发展改革委有关负责人表示，北京本轮疫情发生以来，全市上下迅速启动应急响应机制，针对性解决企业提出的困难问题，加快推进重大项目投资落地，在工地复工复产防控、施工建设保障、前期手续办理等方面周密开展协调服务。今年1月至4月，北京市固定资产投资同比增长8.9%，高于全国平均水平2.1个百分点。