中新网6月8日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年6月7日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者11例，其中2例确诊病例和9例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例8例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月7日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例4例。新增治愈出院68例。

病例1，居住于浦东新区，

病例2，居住于徐汇区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3，居住于静安区，

病例4，居住于宝山区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月7日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年6月7日0—24时，新增本土无症状感染者11例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于浦东新区，

无症状感染者3，居住于徐汇区，

无症状感染者4—无症状感染者6，居住于静安区，

无症状感染者7，居住于普陀区，

无症状感染者8，居住于虹口区，

无症状感染者9，居住于杨浦区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者10，居住于浦东新区，

无症状感染者11，居住于静安区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(6月7日已通报)

境外输入病例情况

2022年6月7日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自加拿大2例，来自英国1例

病例1为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年5月30日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，暂居香港，自香港出发，于2022年5月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在纳米比亚工作，自纳米比亚出发，经德国转机，于2022年5月31日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年6月4日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5、病例6均为中国籍，在美国留学，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年6月5日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，病例8为英国籍，在英国生活，自英国出发，经加拿大转机，病例7、病例8乘坐同一航班，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者103人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月7日0—24时，无新增境外输入性无症状感染者。

2022年6月7日0—24时，解除医学观察无症状感染者513例，其中本土无症状感染者511例，境外输入性无症状感染者2例。

2022年2月26日0时至2022年6月7日24时，累计本土确诊58035例，治愈出院57044例，在院治疗403例(其中重型19例，危重型15例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月7日24时，累计境外输入性确诊病例4635例，出院4613例，在院治疗22例。现有待排查的疑似病例0例。