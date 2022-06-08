出行障碍少  就餐饭菜好

核心阅读

近年来，天津积极开展适老化改造：开展硬件设施改造，在小区楼道与老人家中安装扶手等设施，方便老人日常活动；开设老年人食堂，根据老人需求提供堂食与送餐服务，解决就餐难题；构建智慧养老“三维防护网”，独居老人遇到紧急情况可一键报警，并加强日常监测，保障老人安全……一系列举措，让老年人在社区、在家中能更好实现“老有所养”。

天津市60岁及以上常住人口300.27万人，占总人口的21.66%。“老有所养、老有所依”是300多万老年人的期盼，也是政府的工作重点。调研问需时，97%的老年人选择居家养老。天津根据现实情况，建立了与老年人需求相适应的“973”养老服务格局，即97%的老年人依托社区居家养老，3%的老年人依托养老机构养老。

居家养老要解决哪些不便和困难？天津将适老化改造作为提高老年人生活质量的支点，与老旧小区改造、城市更新、老年人助餐等统筹推进，打造老年友好型社区，让老年人在社区、在家中就能享受贴心的养老服务。

一根扶手——

适老改造便利出行

位置高度因人而异

走进和平区新兴街朝阳里社区，楼道里靠墙处，一根长长的橘黄色扶手很显眼。“这个跟普通扁平扶手比，更细圆，而且是防滑材质，适合老人抓握。”和平区民政局养老科工作人员田超群介绍。上到二楼拐弯处，一位大爷坐在凳子上休息。聊起歇脚凳，大爷说：“我们爬楼不比年轻人，中间得停会儿歇口气，有个凳子坐坐挺好。”

楼梯道上，多一根扶手、一张折叠凳，带来的是便利，温暖的是人心。

顺着楼梯来到80岁的刘大爷家里，洗手间也安装了无障碍扶手。马桶右侧有一个“T”形可折叠助力扶手，马桶上方有一个“U”形扶手。据介绍，扶手安装的高度是根据老人身高以及站、坐时的便利度设定的。刘大爷的老伴常年卧床，“坐下、起来都费劲”。安装扶手后，去洗手间有个借力，“现在不用担心自己扶不住老伴了。”刘大爷说。

需要安装扶手的老人有多少？还有哪些居家设施不够便利？和平区将适老化改造民心工程与“和平夜话”“我为群众办实事”等机制结合，进社区走访询问，做好动态需求调研，并根据实际情况制定“一小区一策”“一楼栋一策”“一家庭一策”的适老化改造原则。

老旧小区建设年代久，无防护、台阶高、轮椅难进出。针对这些设施上的共性短板，2019年，天津印发《关于加快养老服务发展的实施意见》和《天津市促进养老服务发展三年行动方案（2019—2021年）》，其中明确提出，要大力推进居家养老服务基础设施达标和服务能力建设。2020年，天津市民政局会同发改、财政、住建、卫健、银保监、残联6部门印发《天津市老年人居家适老化改造实施方案》，在全市范围推动实施老年人居家适老化改造工作，先行将特困人员范围的高龄老年人、失能老年人、残疾老年人家庭纳入居家适老化改造。2020年，天津完成“三类”重点人群居家适老化改造1429户。2021年，补贴对象范围扩大至低保、低收入家庭，由原来的“三类”扩展到“九类”，为2000余户特殊困难老年人群体开展居家适老化改造。

改造哪些位置？怎么改造？天津根据群众实际需求，逐一制定相应标准。按照“一户一案”的原则，由专业机构或专业人员入户调查、评估，明确具体改造项目，设计改造方案。改造过程中，根据《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》，区分基础类和可选类项目。基础类项目涵盖如厕洗浴设备改造、地面改造等7项，可选类项目涵盖自动感应灯具、配置轮椅等23项。

“以后老旧小区，公共空间有防滑坡道、休息长椅，楼道内有扶手，楼梯转角有歇脚凳，提高老年人出行的安全性和便利性。”天津市民政局养老处工作人员段磊介绍，生活困难的老年人，随时可向民政部门提出申请，实施入户安装扶手、地面防滑处理、高台阶拆除等改造，解决老年人如厕洗澡、起居行走等问题，降低在家发生意外的风险。

一顿饭菜——

打造居家养老中心

满足老人就餐需求

天气好时，82岁的侯桂荣奶奶时常一早就下楼遛弯儿，顺便把菜买了，中午自己做饭。“可遇到下雨下雪，自己就不敢出门买菜了。”侯奶奶说自己身体还行，等行动不方便时，就希望附近能有个老年食堂，解决买菜做饭的难题。

2019年，河西区对全区老人数量及需求开展摸底调查，建立老年人档案。调研发现，20余万名老年人普遍反映，助餐是第一位的需求。

为做好这项工程，河西区决定在距社区0.7公里、适宜老年人步行范围内，打造居家养老服务中心。在助餐基础上，逐步开展助医、助浴、休闲活动中心，打造15分钟老年宜居生活服务圈。

过去，有些社区也有日间照料中心，但很多服务需要交给专业机构和人员做。为发挥市场机制作用，河西区确立“企业为主、党政助力、公益支持、群众参与”的工作思路，多方协力，共同解决老年人用餐难的问题。

“一开始只提供送餐服务，但老年人反映想堂食，吃热乎菜，还能跟其他老年朋友聊聊天。”河西区南昌路45号院居家养老服务中心运营经理田浥介绍，中心刚建成时是用电做饭，烧菜的口味跟燃气比有差距。运营方提出需求后，相关部门立即协调，帮助解决了燃气接入问题。

食堂开放后，侯奶奶询问订餐和堂食情况，工作人员耐心询问：“喜欢清淡的还是辣的？有什么忌口吗？”并向她解释补贴政策，“河西区户籍老人助餐补贴，从年满80周岁以上降低到年满70周岁以上，原来的午餐补助改成午餐或晚餐二选一。”老人吃饭的烦恼解决了。

截至目前，天津推动街道社区根据实际情况改造开设老年人食堂1701家，每个食堂配备老年人餐盘桌椅，打造老年友好型用餐环境。

一通电话——

紧急情况一键报警

日常呼叫确保安全

1月4日凌晨2时24分18秒，河西区大数据管理平台居家养老呼叫中心值班人员接到“一键通”报警信息；2时25分整，值班人员熊雪婷联系上报警的老人，得知其身体不适、喘不上气，立刻帮忙联系亲属；电话无人接听，熊雪婷立即帮忙呼叫120派车到家中急救；老人身体恢复后，非常感谢大数据管理平台在关键时刻提供的急救帮助。

“一键通”是河西区为独居老人打造的智慧养老“三维防护网”中的一道防线。一个手环，一端连着独居老人，一端连着河西区大数据管理平台。平台工作人员24小时值班，老人一键按下“SOS”报警功能后，值班人员电脑会收到报警信息，并显示报警人地址、电话、紧急联系人、所在社区网格员信息等内容。呼叫中心值班人员会立即回电询问情况，初步判断紧急程度，进而决定联系亲属、网格员或是呼叫救护车，让独居求助老人第一时间获得急救帮助。

除了紧急情况，为保障独居老人的安全，平台日常会每隔一天主动给老人打一次电话，确认老人安全无恙。“呼叫电话以智能呼叫为主，如果无人接听，则会转入人工呼叫，并通知所在社区网格员上门询问确认。”呼叫客服中心经理陈晶介绍，通过“物防、技防、人防”三维防护融合，线上与线下融合，管理与服务融合，共同打造适合独居老人等特殊群体的安全防护网。

河西区从2019年启动智慧养老，建成全区统一、互联互通的养老服务平台。通过搭建全区老年人数据库，打通户籍、养老、社保、健康档案等数据壁垒，整合居家养老服务、医疗服务、紧急救援服务、志愿服务、安全监管等服务功能，提供“互联网+养老+医疗+应急呼叫+管理”的智慧养老服务，提升养老服务工作效能。

“适老化改造，不仅包括有形的设施改造，也包括无形的适老化服务。”天津市民政局局长朱峰说，天津将坚持“大改造与小改造同步走、大环境与小环境齐改善、大服务与小服务相衔接”，加快推进适老化改造工作，更好地满足老年人对宜居环境的多元需求，让老年人生活更便利、更舒心。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 12 版）