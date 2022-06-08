“轻量化婚礼”折射观念转变

不必盛大，不必亲友齐聚一堂，不必麻烦朋友一起忙活……如今，草坪婚礼、露营婚礼逐渐流行，还出现了能够网上参加的直播婚礼，所有祝贺都通过弹幕、红包传达。当下年轻人的婚礼，从观念到形式都在发生着变化，从资金准备到具体实施，都在向轻量化方向发展。

“轻量化婚礼”之所以渐渐流行，一方面是在疫情防控常态化背景下，不宜举办大型婚礼。于是，“两个人的婚礼”“两个人加双方父母的婚礼”“一桌酒席的婚礼”乃至“云婚礼”等，成为不少新人的选择。

更重要的是，随着各地对移风易俗、破旧立新的倡导，喜事新办、简办的理念逐渐深入人心。不少人的婚庆消费观念发生了根本转变，不再大操大办，而是追求“小而精”“新而美”，虽然婚礼规模不大，但处处体现着个性、创意和温馨。

“轻量化婚礼”减轻了劳累，节省了开支，杜绝了攀比，通过为爱“减负”为幸福加分。正如有新人所说，“婚礼花钱多代表不了什么，也证明不了什么。”

从更广的层面看，随着社会文明意识、道德素养普遍提升，更多人开始抵制在婚礼中大操大办、铺张浪费。作为精神文明建设的一项重要内容，人们乐见婚俗领域出现更多这样的可喜变化，更好带动婚俗改革取得更大成效。

进而言之，为爱“减负”还可以做得更彻底。比如，除了婚礼仪式，还应提倡低彩礼、零彩礼，防止彩礼成为“甜蜜的负担”，避免此前一些农村地区家庭因彩礼返贫的事情再发生。

将婚礼轻量化，应成为更多新人及其家庭乃至全社会的共识。事实证明，积极拥抱新婚俗，同样可以拥有仪式感、幸福感。当然，移风易俗绝非一蹴而就之事，需要更多家庭形成理性的认知，需要全社会形成合力，共同将为爱“减负”进行到底。

婚姻更和谐，家庭更幸福，社会才会更稳定。“轻量化婚礼”应该成为更多新人的选择。

（摘编自《工人日报》，原题为《“轻量化婚礼”值得更多新人“抄作业”》）

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 05 版）