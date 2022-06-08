华厦眼科：将“爱眼日”办成“爱眼月” 共筑“睛“彩大健康

6月6日是第27个全国“爱眼日”，今年的主题是“关注普遍眼健康，共筑‘睛’彩大健康”。在爱眼日来临之际，华厦眼科医院集团本部厦门眼科中心及旗下各医院，围绕全年龄段全生命期眼健康，精心策划组织贯穿全月的爱眼月系列活动，用公益之力，助力健康中国建设。

爱眼月期间，华厦眼科旗下各医院围绕各亚专科，纷纷开展走进各街道社区、学校、企业的公益诊疗活动，并启动2022年“看见幸福”眼健康爱心公益项目。

“看见幸福”由厦门市“爱心厦门”建设工作领导小组办公室、厦门市卫生健康委员会机关党委共同指导，厦门市红十字基金会、厦门眼科中心联合发起，通过“爱心困难帮扶”“爱心用眼科普”“爱心巡回义诊”“爱心免费筛查”等活动，聚焦眼疾困难群体帮扶，为他们提供眼科全病种的门诊及手术补助。该项目是“爱心厦门”建设2022年度“十大爱心行动”之一，也是深化拓展“爱心厦门”建设的一大“为民办实事”举措。

2022年“看见幸福”眼健康爱心公益项目

爱心不停歇，公益不止步。在接下来的爱眼月期间，华厦眼科将充分发挥专业医疗优势，组建专家团队，全国联动开展1000多场眼健康公益诊疗活动及科普宣传，以线上线下相结合的形式，更高效、更广泛地向人民群众普及专业的、科学的眼健康知识。

当前，人民群众的眼健康需求持续攀升，但优质的眼健康医疗资源仍然处于紧缺状态。为加快推动眼科优质医疗资源延伸，华厦眼科还“尝鲜”5G 技术，在5G远程诊疗智慧医疗平台、糖尿病视网膜病变筛查多模态人工智能互联网医院平台等多个科研项目中，实现了5G技术与眼健康医疗领域的创新跨界融合。通过5G赋智，稳稳守护百姓眼健康。

在华厦眼科专家委员会的示范引领下，集团旗下各医院还全国联动，纷纷开展科普直播及近视防控进校园活动。6月6日上午，国际眼科科学院院士、华厦眼科医院集团专家委员会主席赵堪兴身先垂范，做客福建省莆田市二小开展眼健康科普讲座，并通过媒体平台向全国观众直播。

国际眼科科学院院士赵堪兴教授走进校园开展科普宣传

在2018年爱眼日期间启动的“校园视力安全官”活动，已走过4个年头，今年也持续走进各大校园，这一通过“医校联动”打造的校园近视防控公益服务体系，也为国家近视防控工作作出有益探索。