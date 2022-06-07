熟悉的生活，正在回归

6月6日，芒种时节。进入全新一周的北京，仿佛一下子恢复了往日的活力。“朋友圈”中，大家纷纷“打卡”久违的办公室，争相晒出各种版本的“首都蓝”。

记者从6月6日下午召开的北京市第357场疫情防控新闻发布会上获悉，当日0时至15时，北京无新增本土新冠肺炎病毒感染者。此前一天，北京继续保持社会面筛查人员为零的成果。

北京市疾控中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，岳各庄市场、友谊社区、东方广场等相关疫情已得到基本控制。近期新增感染者也均为隔离观察人员，北京市疫情已处于扫尾清零阶段。

随着北京疫情防控总体持续稳定向好，国家大剧院音乐艺术总监吕嘉带领管弦乐团率先重返舞台，以线上线下同步并行的“英雄气概”音乐会开启国家大剧院复演序幕。这一晚，距离4月26日国家大剧院发布闭馆公告过去了整整40天。

6月6日0时，东城区著名的美食街簋街，各家餐馆一下子热闹了起来。胡大、东兴楼、花家怡园等著名餐饮企业门口，都排起了队。

“时隔36天，再次看着客人们进店吃饭，觉得真亲。”一家小龙虾餐厅的负责人陈峰一脸兴奋，认真对每位入店食客进行扫码、测温并查验72小时核酸检测结果。

这一天，北京各大餐馆的大师傅很多人都是夜宵、早点、正餐连轴转，但大伙儿都干劲儿十足。有人开玩笑说，从来没有因为上班，这么乐过。

在绝大多数社区，随着小区大门向快递员开放，快递扎堆摆摊的场面已经消失。在朝阳区和平街街道，京东快递员季革文、顺丰快递员牛艳波、申通快递员张超再次走进熟悉的楼栋，挨家挨户送快递。居民们看到他们，就像见到久未见面的朋友，纷纷热情地打招呼。

随着大部分地区恢复正常上班，京城早高峰又恢复了往日的忙碌，公交与地铁客流均出现了较大幅度增长。

北京公交集团负责人介绍，从6月3日开始，北京公交票务升级测试已覆盖536条公交线路。尚未完成升级的乘客，刷卡时将进行语音提示，出示健康宝后，仍可以正常进行乘车。从5月28日试点健康状态自动核验以来，共提示乘客升级30210人次，现场协助乘客升级服务3936人次。广大乘客都能积极配合进行升级和现场查验工作。

6月6日，北京市平谷区举行首都物流高地重大投资项目签约仪式，11家物流行业头部企业与马坊镇等乡镇签署了总金额达304亿元的项目投资协议。据介绍，本次11家优质企业投资项目签约落户平谷，将加快推动产业链、供应链、价值链、金融链、服务链“五链耦合”的首都物流高地建设。这也是平谷区着力将“零病例”优势转化为经济社会发展优势的实在举措。

“芒种之时、忙种忙收。”活动现场，一位物流企业负责人表示，在这么好的时节签下合作大单，我们对首都北京稳住经济大盘、推动高质量发展充满信心。（本报北京6月6日电 本报记者 董城 张景华）