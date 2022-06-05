高校学生返乡，如何防范疫情传播风险？国家卫健委回应

人民网北京6月5日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好全国高校学生离校返乡工作有关情况，并答记者问。

暑期临近，全国高校学生陆续离校返乡，返乡学生大规模流动可能增加疫情传播风险。对此，国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，各级卫生健康部门、疾控部门要加强疫情形势分析和风险研判，指导各地严格落实疫情防控政策要求。

雷正龙指出，对于有疫情的地区，高校内如果没有疫情，实施7天以上封闭管理结束后，学生可持48小时内核酸检测阴性证明离校返乡。从学校到目的地实施“点对点”闭环方式返回。满足以上条件的高校学生不再集中隔离，到家后实施7天的健康监测，如有异常，应及时报告当地社区和疫情防控部门。如果没有疫情的地区，高校学生可正常离校返乡。

另外，大学生返乡途中，以及返回家乡后如何做好健康防护？

雷正龙提示，高校学生返乡途中要随身携带足量的口罩、速干手消毒剂等个人防护用品，全程做好个人防护：一是全程佩戴好口罩，尽量减少与其他人的交流，在公共交通工具上，与同乘者尽量保持距离，避免聚集。

二是做好手卫生，尽量避免直接触摸门把手、电梯按钮等公共设施，接触后要及时洗手或者用速干手消毒剂等进行清洁处理。

三是做好自我健康监测。如果返家途中或者返家后，身体出现疑似症状应当主动报告，及时就近就医。进入公共场所，要按照当地规定进行扫码测温。对于返乡后需要隔离的学生，要遵守隔离相关要求，做好健康监测和核酸检测，每天定时检测体温，如果出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，要及时报告。