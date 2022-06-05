吉林省新增本地无症状感染者1例

据吉林省卫健委网站消息，6月4日0-24时，吉林全省无新增本地确诊病例；新增本地无症状感染者1例，在白山市。

6月4日0-24时，全省新增治愈出院确诊病例14例，均在长春市；新增解除隔离医学观察无症状感染者28例，其中长春市20例，通化市5例，白山市2例，延边州1例。

提醒广大公众，要继续绷紧疫情防控这根弦，切实增强防护意识、遵守防控要求、配合防疫管理，做自己健康的第一责任人。要密切关注各地发布的疫情动态信息，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或近期有疫情发生地区旅居史，请立即主动向当地社区(村屯)或疾控机构报告，按要求配合做好相关疫情管控措施。如出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，请在做好个人防护的情况下，及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。接种新冠疫苗是预防新冠肺炎的有效措施，请广大群众主动尽早接种，要坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离、不聚餐、不聚集，减少疾病感染风险。