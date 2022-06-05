北京新增16例本土确诊病例和3例本土无症状感染者

中新网6月5日电 据北京市卫健委官方微博消息，北京6月4日新增16例本土确诊病例、3例本土无症状感染者和1例境外输入确诊病例。治愈出院44例。

6月4日0时至24时，新增16例本土确诊病例(含2例无症状感染者转确诊病例)和3例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院44例。

本土病例

确诊病例1：现住昌平区龙博苑二区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例2：现住朝阳区京旺家园六区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例3、4、5：现住丰台区政馨园一区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例6、11：现住丰台区政馨园二区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例7、12：现住丰台区张郭庄小区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住海淀区文龙家园二里。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例9、14：现住海淀区友谊社区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住昌平区龙跃苑四区。6月4日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住海淀区立方庭大厦。6月4日诊断为确诊病例。

无症状感染者1：现住丰台区红狮家园北园。6月4日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住丰台区张郭庄小区。6月4日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住海淀区安宁里小区。6月4日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：中国籍，从美国入境，6月3日报告核酸检测结果为阳性，6月4日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

继续加强社区(村)疫情防控工作，抓好卡口查验，不折不扣落实测温、验码、查验证明等措施，积极创建“无疫小区”。端午节期间，请市民朋友继续做好非必要不出京，不去中高风险地区和有疫情发生的地区，不聚餐聚会，科学佩戴口罩，与他人保持安全社交距离，注意手卫生等常态化防控措施。请与官方公布的病例活动轨迹及丰台区张郭庄小区、朝阳区京旺家园、昌平区龙跃苑三区添越生鲜超市等风险点位有时空交集的人员，接到健康宝弹窗提示人员立即向社区报告，配合落实各项防控措施。