当好村民健康的守护人

【我们的新时代】

2002年，我从卫生学校毕业后，回到村卫生室工作，开始了一个人的村医生涯。

刚开始几年，村里卫生室十分简陋，药品奇缺，有的村民来买药，常常空手而归。我一度也不想干了。但作为本村人，我熟悉了解每一户村民身体健康状况，谁患过什么慢性病，谁对哪些药物过敏，都装在我的心里。特别是，村民生病出门大多走山路，到县城要翻山越岭10多公里，太不容易了……我暗下决心，一定要坚持下去，让村民实现“小病不出村”。

2012年，县里投资建了100平方米的卫生室，设有诊断室、治疗室、药房、公共卫生服务室，配备有33种基本药物，以及电脑、打印机、办公桌、诊查床、血压计、听诊器、血糖仪等设备，村里的医疗卫生条件大为改观。

一个人，一个村，一个药箱，我在山区一走就是20年。20年间，我风雨无阻，不管白天黑夜，随叫随到，基本没有睡过安稳觉。我深知，作为村医，消除患者的病痛是我的天职。当看到一个个病人好转了，我觉得再苦再累也值得。

如今，我们村和全国人民一道迈上了小康之路。但我们始终按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，积极推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接、融合发展，保障农村劳动力身体健康，助推乡村振兴。

目前，全村19个自然屯近5000人，散居在各个山头。其中，高血压患者360人，糖尿病患者68人，精神疾病患者13人，65岁以上650人，全村签约服务覆盖率100%，慢病随访率100%。我经常走村串寨、登门入户，为村民量血压、测血糖、做检查。当好乡亲们的健康守护人，是我不懈追求的职业荣光和人生价值。

（记者周仕兴、通讯员韦明崧采访整理)