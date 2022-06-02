国家卫健委：60岁以上老年人完成全程接种2亿1825.2万人

人民网北京6月2日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍统筹疫情防控和重点行业生产有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，根据国务院联防联控机制部署，目前继续指导各地积极稳妥推进新冠疫苗的接种工作。截至6月1日，全国累计报告新冠疫苗接种33亿8217.8万剂次，接种总人数达到12亿9056万人，已完成全程接种12亿5685.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.54%、89.15%。完成加强免疫接种7亿7884.3万人，其中序贯加强免疫接种3802.4万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿3021万人，完成全程接种2亿1825.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的87.19%、82.66%。完成加强免疫接种1亿6913.5万人。

雷正龙表示，新冠疫苗接种工作总体进展顺利，部分省份积极开拓思路，积累了较多接种工作经验，也将这些经验向各省份进行了推广，并要求各地进一步压实责任，精心组织，高效推动。请大家及时按程序完成疫苗接种。