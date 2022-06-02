推广先诊疗后付费惠民就医服务

最近，在辽宁省大连市皮肤病医院办理住院的闫先生通过“大连市医保局”微信公众号开通了惠民就医服务，根据其个人征信记录，他当场获得了2万元的信用就医额度，直接免交押金办理了住院。“开通惠民就医服务后，不仅住院免押金，而且出院后不用再回医院缴费，用手机就能结算，既方便了就医，也减轻了经济压力。”闫先生说。

日前，大连市医保局、大连市卫健委、银保监大连监管局、大连市金融发展局和大连市信用中心联合印发了《大连市基本医疗保险统筹区内住院“先诊疗后付费、住院免押金”惠民就医服务实施方案》，自5月1日起，大连市面向大连基本医疗保险参保人推出基于信用为基础的“先诊疗后付费、住院免押金”惠民就医服务。

“这项服务将大幅提高医院的就诊效率，切实减轻困难群众就医垫资的压力。”大连市医疗保障局局长邸树军介绍，参保人只要在入院前授权开通惠民就医服务，无需缴纳押金，就能够直接办理住院，诊疗期间发生的个人自付医疗费用，可经由银行核发的“惠民就医额度”予以垫付，患者可以在诊疗结束时或离院后再还款，有效解决了资金困难、缴费时间长等就医难题。

根据个人征信记录，提供服务的银行将为参保人提供5000—20000元的惠民就医额度，可用于门诊、购药、住院等医疗场景。如果参保人使用了惠民就医额度支付，将获得最长59天的免息贷款。惠民就医服务还开通了“亲情付”功能，参保人成功申请惠民就医信用额度后，家里的老人和孩子也可以共享额度。

为保证“先诊疗后付费、住院免押金”的模式可持续开展，大连还配套出台了一体化结算措施。参保患者在申请开通惠民就医服务时，需要与定点机构一并签订“一体化”结算约定，一旦出现逾期未付款，惠民就医信用额度可按约定自动代扣，支付逾期欠款，未按时履行还款义务的将被记入人民银行征信系统。

“之前经常会出现患者出院后，没有及时到医院结账的情况，给医院的财务管理带来难题，信用和金融的介入，能够较好地解决欠费情况。”大连市皮肤病医院副院长廉治军说。

“惠民就医服务是大连社会信用体系建设的创新应用，让广大守信的市民得到更好的公共服务，并享受到守信带来的红利。”大连市信用中心主任黄权说。目前，大连惠民就医服务已在15家医院试运行，之后将陆续在全市定点医疗机构推广。上线一个月以来，截至5月31日，全市申请开通服务人数超1.2万人，授信就医额度近2亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 09 版）