四部委联合发文开展2022年度医疗保障基金飞行检查工作

人民网北京6月1日电 （记者乔业琼）为严厉打击医保领域违法违规行为，切实维护医保基金安全，保障公民健康权益，近日，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局决定在全国范围内组织开展2022年度医疗保障基金飞行检查，并制订了《2022年度医疗保障基金飞行检查工作方案》（以下简称《工作方案》）。

《工作方案》指出，本次检查对象为全国范围内定点医疗机构、县区级医保经办机构，视情况可延伸检查相关机构和参保人。原则上既往接受过国家飞行检查的机构，不再作为此次检查对象。检查时间范围为2020年1月1日以来。

检查内容包括对定点医疗机构血液透析、高值医用耗材（骨科、心内科）等领域纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用（包括本地接收跨省异地就医人员结算费用），医保经办机构服务协议履行及费用审核与结算支付，以及通过伪造医学相关资料、虚构医药服务项目等方式骗取医保基金行为进行检查。

通过抽签方式确定参检和被检省份，其中北京、天津、上海、重庆四个直辖市交叉配组。除此之外，国家医保局根据工作需要组队对有关机构开展专项飞行检查。每组检查时间控制在10天以内。

按照2021年12月1月国家医疗保障局发布的《医疗保障基金飞行检查管理办法（征求意见稿）》，飞行检查是指国家和省级医疗保障行政部门组织实施的，对定点医药机构、医保经办机构、承办医保业务的其他机构等被检查对象不预先告知的现场监督检查。此前，国家医疗保障局发布2021年度医保基金飞行检查情况，被检定点医疗机构存在医保管理问题和重复收费等违法违规问题，涉嫌违法违规使用医保基金5.03亿元。