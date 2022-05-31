北京石榴玉兰湾：热心服务，情系业主

“每天看到医护人员和街道、社区、物业的工作人员们为抗击疫情夜以继日地工作，我真的很感动。作为一名业主，为特殊时期能生活在这样有爱的小区里感到幸运，我向奋战在抗疫一线的工作人员致敬。”家住北京石榴玉兰湾小区的曾大姐说。

隔离病毒不隔离爱

由于发现一例密接者，北京石榴玉兰湾8号楼1单元108户业主5月9日至13日紧急居家管控，曾大姐也在其中。

“那几天，看到物业工作人员忙前忙后，一直搞到大半夜。而且石榴物业还给居家隔离的我们逐家逐户送来暖心蔬菜包，菜的品质都很好。”曾大姐表示。

据了解，玉兰湾是一个有2337户的大园区，由于存在密接者，最近一个月先后有300余户业主居家隔离。除了做好分区管控、核酸检测、环境消杀、出入人员管理、快递外卖管理等系列防疫工作之外，保障好送货、抓药、购气、买电、维修等业主所需，也是一大重点工作。

“那天我家里的燃气灶打不了火，我也不敢随便点外卖，就联系了物业。”曾大姐说，“几分钟后，穿着防护服的物业小哥就上门给换了电池，燃气灶就恢复正常了。理论上来说，到居家隔离的业主家中风险相对较高，但是物业工作人员毫不犹豫就来了，我想这就是常说的隔离病毒不隔离爱吧。”

石榴物业“大白”为居家隔离的业主维修燃气灶

紧急救援 守护业主安全

“石榴玉兰湾物业做事情专业，住在这里觉得安全。”2号楼业主钱先生说，“今年2月17日，刚过完元宵节两天，小区的安保人员还救了我爱人一命。”

据了解，事发当晚，小区安保人员巡逻到2号楼拐角处，发现有人栽倒在雪地里。他马上用急救术给那人做心肺复苏，期间一位业主看见情况也来帮忙，拨打了120、110电话呼救和报警。随着病人逐渐清醒，安保人员从她口中得知家人电话，便联系了她的爱人钱先生。不久，救护车将病人送往医院。经检查，原来病人是低血糖导致突然晕厥，幸好事发现场抢救及时。

这并非孤例。去年冬天的一个深夜，一个七十多岁的业主打来电话说她老伴头晕，但是家里年轻人又住得远，一时间无法到场。物业工作人员立马上门查看情况，协助送医救治。

“在石榴玉兰湾，业主可以随时拨打24小时在线的服务电话，也可以直接联系专属物业管家和相应安保人员。”北京石榴玉兰湾物业相关负责人表示，为了更好地保障业主安全，物业给工作人员开展心肺复苏、海姆立克等急救法专业培训。同时，在玉兰湾北大门还专门配备了速效救心丸、绷带、创口贴、消毒酒精、医用棉花、轮椅等医疗用品和雨伞等生活用品，以应对突发情况。

业主给石榴物业送来的锦旗

日前，曾大姐给小区物业工作人员送来一面锦旗，点赞“热心服务，情系业主”。北京石榴玉兰湾物业相关负责人表示，石榴玉兰湾物业将继续为业主热心服务，保障业主的安全感与幸福感。