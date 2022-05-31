接种疫苗后，新冠病亡风险和长期症状较低

根据英国《自然·医学》杂志近日发表的一项以美国1300多万退伍军人为对象的研究，在接种疫苗后感染新冠肺炎的人，在确诊后仍可能出现与“长期新冠”相关的症状，但这些风险及病亡风险都要低于未接种疫苗的感染者。这项研究发现，需要持续优化预防感染的策略，开发新冠长期症状的照护途径。

感染新冠肺炎病毒后的长期症状已有记录，然而它们与突破性感染（完成疫苗接种超过14天后接种者的新冠病毒检测结果呈阳性，BTI）关联至今尚不明确。

此次，美国华盛顿大学医学院团队利用美国退伍军人事务部的国家健康数据，调查了接种人群（共33940人，定义为完成一剂杨森疫苗、两剂莫德纳或两剂辉瑞-BioNTech疫苗的全程接种）与BTI相关的长期和短期风险，并与几个对照组（共13335133人）相比较。

研究估计，发生BTI的接种人群在诊断6个月后，有风险出现病亡（每千人额外13.36例死亡）和长期新冠相关症状，如肺部和心血管疾病（每千人额外122.22人出现至少一种症状）。这是与那些从未被记录过新冠病毒测试阳性的人群作比较。

但研究人员同时发现，在发生BTI继而确诊新冠肺炎的最初30天里，比起未接种疫苗的感染者（113474人），接种人群每千人病亡少10.99人、出现至少一种症状的人每千人少43.38人。

他们总结说，这些结果可用于帮助改进策略，既预防BTI，也优化对感染者的照护。