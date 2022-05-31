防疫时期，多关爱听损人士（医声）

疫情给听损人士带来很多不利影响：不得不改变或者取消常规的听力检查；保护身体健康而戴上的口罩，却因大范围的面部遮挡读不清唇语，阻碍了相互沟通；因为隔离，助听器和听辅设备无法得到日常维护和保养。

其中听力受损的老年群体生活则更为困难。他们听不到做核酸的通知和志愿者的敲门提醒，听不清电话中朋友和晚辈的关切问候。由于电话声音失真和延迟，哪怕使用视频形式通话，对他们来说仍是极大的挑战。研究表明，听损人群患认知障碍和痴呆症的风险更大，专家认为这与心理、社会因素间接相关。

有研究表明，在抗击疫情期间，听力困难与孤独、抑郁和认知功能障碍之间存在显著关系。第三方研究机构峰力研究团队也进行了听力损失与情绪相关的研究。他们发现，听损人士很难分辨他人的情绪表达，容易出现悲伤、挫折、焦虑、抑郁、孤独等情绪。佩戴助听器或其他听辅设备可增加正向情绪，特别是以家庭为中心的听力保健能更大地提高听损人士及其家人的满意度和幸福感。

对此，中国康复医学会听力康复专业委员会常务委员杨欣怡建议，老年群体和听损人群应避免长时间接触噪音，保持生活作息规律，饮食均衡营养，避免熬夜；当自我感知听力障碍突然加重，伴随着耳鸣、眩晕，甚至出现了头痛、耳痛、闷塞等情况，应尽早去医院治疗；密切关注老年人和听损人群的人身安全，听力下降后，其感知能力及大脑接收信息也会随之下降，可能会引起反应迟钝、避险能力下降； 密切关注老年人和听损人群的心理健康，和他们交谈时尽可能靠近讲话，语速慢一些、音量高一些。

此外，佩戴助听器也有利于身心健康。研究发现，佩戴助听器可将患阿尔茨海默症的风险降低18%，患焦虑症或抑郁症的风险降低11%，与跌倒相关的风险降低13%。

杨欣怡表示，特殊时期中，听障群体更需要关爱与陪伴。健康的听力不但能让他们保持独立生活的能力，同时还能拥有更高的生活质量。科学防治，才能让每一位听损人士都拥有更好的生活。