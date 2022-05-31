北京迅速应对社会面一例新增（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月30日电 （记者朱竞若、王昊男）在感染者数连续8天明显下降，连续3天无社会面新增的形势下，今天北京再次出现一例社会面阳性病例。

30日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报：5月30日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者18例，其中社会面筛查人员1例，在丰台区。

北京市政府新闻发言人徐和建表示：“这表明我市动态清零任务艰巨，必须时刻绷紧疫情防控这根弦，以快制快、毫不迟疑，严防死守、严防反弹，分区分级推进社会面疫情防控工作，统筹做好疫情防控和经济社会发展。”

丰台区迅速处置，对东铁匠营、成寿寺、石榴庄、方庄4个街道加强防疫管理。全区除从事城市运行保障、公共服务和疫情防控的一线人员外，原则上全部居家办公。

徐和建表示，要继续分区分级做好社会面防控工作。对于封管控区等重点涉疫区域，在充分评估、符合条件后要及时解封。除生活或居住在封管控区的人员外，连续7日及以上无新增社会面病例的区恢复正常生产生活秩序。恢复营业的购物商场，暂不举办展销促销等聚集性活动；各类景区、景点、公园按照50％限流开放；连续7日无新增社会面病例的区，图书馆、博物馆、影剧院、美术馆、文化馆和体育健身等非地下空间场所按照50％限流开放。“在严格落实防疫措施前提下，保持企业正常生产经营活动，确保产业链供应链安全稳定。”

据通报，本轮疫情前期防控压力最大的朝阳区，已连续7天无新增社会面病例，5月6日以来已陆续有228个风险点位降级解封。在发布会上，朝阳区副区长杨蓓蓓介绍，该区正在逐步有序调整社会面防控措施，除封控区和管控区以外，由居家办公调整为正常上班，小餐饮（只提供外卖服务）、小理发店、小便民店等民生保障类七小门店将有序恢复营业。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 06 版）